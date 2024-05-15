Беспилотники атаковали ряд регионов РФ

Минобороны РФ и местные власти сообщают об атаках БПЛА на Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую области, а также на аннексированный Крым.

Украина в ночь на среду, 15 мая, совершила атаки на ряд регионов России с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб HAMMER, американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Как написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев, во вверенном ему регионе два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе. Там произошло два взрыва, однако возгорания топлива не случилось, следует из его поста. Пострадавших нет.

Атака на Крым

Ранее "губернатор" аннексированного Крыма Михаил Развожаев сообщил в Telegram , что силами ПВО несколько ракет было сбито "над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".

Российские военные отразили "массированную атаку" на Севастополь, говорится в другом его посте. В частности, в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Кроме того, от упавших осколков ракет произошло возгорание в районе села Полюшко, передает Развожаев. Этот пожар был потушен.

По данным Минобороны РФ, всего над территорией Крымского полуострова за ночь было сбито десять оперативно-тактических ракет.

Атаки на регионы России

В Белгородской области российские средства ПВО уничтожили две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиационные бомбы HAMMER, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА, указывает российское оборонное ведомство.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате воздушной атаки пострадали два мирных жителя: "В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом - два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины - ожоги". Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Также за ночь пять БПЛА были сбиты над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.