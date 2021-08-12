 Дата в истории: 13 августа 1961 года возвели Берлинскую стену | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Дата в истории: 13 августа 1961 года возвели Берлинскую стену

Возведенная за одну ночь Берлинская стена на десятилетия разделила немцев. Кому она была нужна?

Берлин, август 1961 года

С 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989-го Берлинская стена разделяла город на две части: Западный и Восточный Берлин. Она стала самым знаменитым символом холодной войны.

Берлин до 1961 года - последняя "лазейка" на Запад

До возведения Берлинской стены граница между западной и восточной частью города была открыта, предоставляя гражданам ГДР шанс на беспрепятственный выезд из страны. Между 1949 и 1961 годами этой возможностью воспользовалось более двух с половиной миллионов человек. Массовые выезды называли "голосованием ногами": уезжая, граждане ГДР высказывались против существующего социалистического режима. Часто страну оставляли молодые специалисты, что отрицательно сказывалось не только на демографии, но и на экономике восточногерманского государства.

Руководство социалистического лагеря приняло решение о возведении Берлинской стены на фоне обострения конфликта между двумя военно-политическими блоками: НАТО и странами Варшавского договора. Историки называют это событие "вторым рождением" ГДР: полностью отгородившись от Запада, страна решила сосредоточиться на идеологической компоненте и построении "реально существующего социализма".

Берлинская стена

Непосредственное начало строительства Берлинской стены в августе 1961 года до сих пор остается событием, не все обстоятельства которого ясны на все 100 процентов. Немецкий историк Мартин Забров (Martin Sabrow) считает, что на ситуацию повлияли как различные послевоенные обстоятельства, так и вполне определенные личности. "Руководитель Восточной Германии Вальтер Ульбрихт (Walter Ulbricht) был гораздо сильнее Хрущева заинтересован в том, чтобы прекратить отток людей, - уверен Забров. - Хрущев верил в утопию, считая, что социализм восторжествует в Берлине безо всяких стен и границ. Он действительно был убежден в превосходстве советской системы. Ульбрихт понимал, что ситуация ухудшается с каждым днем, и начал бомбардировать советское руководство письмами и разговорами о блокаде. Он считал Стену необходимой мерой на пути спасения ГДР".

Попытки бежать и жертвы Берлинской стены

Возведение Стены началось ночью 13 августа. Ее общая длина составила 155 километров, из них 45 километров пролегало в черте города, разделяя иногда одну улицу на две части. 155 километров колючей проволоки, бетонная стена высотой в 3,6 метра и 302 наблюдательные вышки остановили массовую эмиграцию в ФРГ. Однако попытки побегов были и потом. Для дестяков граждан ГДР они закончились трагедией.

18-летний Петер Фехтер был убит пограничниками ГДР при попытке перебраться через Берлинскую стену. Около часа он истекал кровью возле стены, пока не был увезен пограничниками. Скончался от потери крови.

В 1962 году 18-летний Петер Фехтер был убит пограничниками ГДР при попытке перебраться через Берлинскую стену. Около часа он истекал кровью, пока не был увезен пограничниками. Скончался от потери крови.

До 1989 года побег на Запад, который требовал тщательной подготовки и был связан с риском для жизни, удался нескольким тысячам человек. По мере ужесточения пограничного контроля фантазия беглецов становилась все более изощренной: они прятались в специально встроенные в автомобили тайники, музыкальные колонки, пересекали границу на воздушных шарах и самодельных дельтопланах. Одним из самых известных побегов стал массовый исход по самостоятельно прорытому туннелю длиной в 140 метров. За два вечера в 1964 году 57 человек перебрались по нему на территорию Западного Берлина.

Первой жертвой Берлинской стены стала женщина, выпрыгнувшая 22 августа 1961 года из окна восточногерманского дома. Она хотела попасть на другую сторону улицы, относящуюся к западной части города, но разбилась насмерть. Через два дня после этого, 24 августа 1961 года, пограничниками ГДР возле Стены впервые был застрелен гражданин ГДР, пытавшийся бежать на Запад: его имя - Гюнтер Литфин (Günter Litfin).

"Кусочек истории" из Берлина

После открытия границы между Западным и Восточным Берлином Стену в буквальном смысле начали разбирать по кускам. Ее обломки стали излюбленными сувениром. А некоторые особые любители современной истории вывозили даже целые блоки...

Сегодня оставшиеся участки стены являются излюбленным местом паломничества гостей города. Бетонные блоки, разделявшие некогда два государства, считаются историческим памятником и находятся под охраной государства.

Смотрите также:

  • Карта Берлина

    Где проходила Берлинская стена

    Тропа вдоль Берлинской стены

    На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполнилось уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии, объединившейся в 1990-м.Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

  • Бернауэр штрассе

    Где проходила Берлинская стена

    Мемориальный комплекс

    Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

  • Берлинская стена 1961-1989

    Где проходила Берлинская стена

    Где проходила стена

    Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

  • Бранденбургские ворота, 1 ноября 1989 года

    Где проходила Берлинская стена

    Бранденбургские ворота

    Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

  • Чекпойнт Чарли

    Где проходила Берлинская стена

    Чекпойнт Чарли

    Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

  • Дозорная башня

    Где проходила Берлинская стена

    Дозорные башни

    Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

  • Истсайдская галерея

    Где проходила Берлинская стена

    Истсайдская галерея

    Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

  • Глиникский мост, 10.02.1962

    Где проходила Берлинская стена

    Глиникский мост

    Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

  • Хеннигсдорф

    Где проходила Берлинская стена

    Музей в пограничной башне

    Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

  • Панков

    Где проходила Берлинская стена

    Сакура вместо стены

    Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

    Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин


Контекст

Как и зачем была создана ГДР

70 лет назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская Демократическая Республика. Праздновать сегодня тут, в общем, нечего, но вспомнить, как это происходило, стоит.  

Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР?

Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу.  

Берлинской стены давно нет, но немцы на востоке и западе до сих пор плохо понимают друг друга

И через 30 лет после падения Берлинской стены немцы на востоке и западе Германии все еще не являются единым целым. Что их разъединяет? Ответ на этот вопрос ищут социологи и психологи.  

В Берлине открыли стелу в память о застреленном советском солдате

18-летний Владимир Одинцов был застрелен в феврале 1979 года пограничниками ГДР, по ошибке принявшими его за дезертира. На открытии памятной стелы вспоминали попытки перебраться через Берлинскую стену.  

Германо-германская граница: виртуальная экскурсия в прошлое

К 20-летию падения Берлинской стены Deutsche Welle в сотрудничестве с Фондом Berliner Mauer представляет уникальный проект: восстановленная по историческим документам германско-германская граница в компьютерной анимации.  

Падение Берлинской стены: уникальное собрание фотографий

Это сооружение, ставшее главным символом холодной войны, стояло на пути людей к свободе. И когда, наконец, начался его демонтаж, Роберт Конрад решил задокументировать этот процесс.  

Воссоединение Германии: как это было

В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным.  

Аудио- и видеофайлы по теме

На велосипеде вдоль бывшей Берлинской стены (15.09.2017)  

Туннель под Берлинской стеной, или Необычная история времен "холодной войны" (06.02.2018)  

Жизнь других: воспоминания немок, за которыми следила "штази" (05.11.2019)  

Как историки отвоевывают у строителей фрагменты Берлинской стены (15.05.2020)  

1989 год: преодоление Стены  

Также по теме

Stele für Chris Gueffroy, den letzten Mauertoten in Berlin # Eine Stele am Britzer Verbindungskanal erinnert an Chris Gueffroy. Der 20-jährige Kellner war am 5. Februar 1989 bei einem Fluchtversuch erschossen worden und das letzte Opfer der Berliner Mauer. Foto: Thilo Rückeis | Verwendung weltweit

Берлинская стена: как и за что застрелили 20-летнего Криса Геффроя 12.08.2021

В 1989 году, всего за пару месяцев до падения Берлинской стены, Криса Геффроя застрелили пограничники ГДР. 20-летний парень хотел с приятелем перебраться на Запад. Попытка не удалась.

+++Nur zur abgesprochenen Berichterstattung++++ Stiftung Berliner Mauer l Kassiber an DDR-Grenzposten

Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР? 12.08.2021

Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу.

Beschädigte Mauer an der Bernauer Straße (Bezirk Wedding), im Hintergrund der Berliner Fernsehturm (Bezirk Mitte), Januar 1990

Падение Берлинской стены: уникальное собрание фотографий 14.04.2021

Это сооружение, ставшее главным символом холодной войны, стояло на пути людей к свободе. И когда, наконец, начался его демонтаж, Роберт Конрад решил задокументировать этот процесс.