Берлинцев ударили кулаком в лицо

От нонконформизма - к военным хроникам. В Берлине показывают работы харьковских фотографов, на которых можно увидеть, как менялась Украина с 1970-х годов до сегодняшнего дня.

В Kommunale Galerie Berlin представили работы из коллекции музея Харьковской школы фотографии. Архив был эвакуирован в Германию в 2022 году - после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Ретроспективная выставка ведет зрителей от снимков запрещенных городских территорий советских 1970-х через молодежный протест нулевых к фотохронике войны и изображениям подбитых российских танков.

Харьковская школа фотографии: нонконформисты и концептуалисты

Датой рождения культурного феномена - харьковской школы фотографии - считают конец 1960-х годов. В это время в фотоклубе Дома художественной самодеятельности профсоюзов образовалась ячейка молодых талантливых фотографов. Через объектив Олег Малеваный, Борис Михайлов, Евгений Павлов и другие начинающие фотохудожники стремились в пику официозному конформизму выразить глубоко личный взгляд на мир. К 1971 году они объединились в арт-группу "Время" и разработали "теорию удара", согласно которой фотография должна вызывать у зрителя неожиданный эффект, подобный удару кулаком в лицо.

Александр Супрун "Вдова", 1984 год Фото: Oleksandr Suprun/Museum of the Kharkiv School of Photography

В эпоху строгой цензуры и надзора контролирующих органов фотографы разрабатывали собственные нонконформистские практики. Это были и технические эксперименты, такие как наложение диапозитивов или создание "неправильных" цветов с помощью постеризации, и остросоциальные сюжеты, и даже съемки обнаженной натуры, за что в советские времена можно было получить тюремные сроки.

Представленные на выставке работы Бориса Михайлова, одного из авторов первого поколения Харьковской школы фотографии, показывают разнообразные формы и техники мастера. Например, он фотографирует места, которые власти снимать запрещают. Это ничем не примечательные серые улицы и районы, снимки которых автор дополнительно подписывает разноцветными карандашами, рассуждая о жизни, смерти и любви, превращая изображения в объекты концептуального искусства. Черно-белые снимки провинциальной обыденности художник наполняет смыслом и чувством.

Фотофиксация войны: боевые действия и разрушения городов

Владислав Краснощек и Сергей Лебединский (он также является директором музея Харьковской школы фотографии и куратором выставки) из арт-группы "Шило" работают с аналоговой фотографией, используя самодельные проявители и советскую фотобумагу с истекшим сроком годности. С началом российского вторжения они снимают боевые действия и разрушения украинских городов, что представлено в серии "Документация войны". На выставке есть фотография, сделанная во время обстрела аэропорта Херсона ракетами "Град", под который попали фотографы.

Фотография из серии "Документация войны" арт-группы "Шило" Фото: Shilo group/Museum of the Kharkiv School of Photography

Архив харьковчанина Владислава Любченко представляет собой коллекцию фотографий, запечатлевших уничтоженные танки на украинской земле с 1919 по 2022 годы. Владислав работал слесарем на Харьковском танковом заводе с 1984 по 2018 год и погиб 21 декабря 2022 года от прямого попадания снаряда. Его фотоархив дополнен зарисовками с антропоморфными изображениями танков, созданными в 2023 году другим харьковчанином Иваном Стигатенко, который в качестве танкового механика участвовал в военных действиях на востоке Украины с 2014 по 2015 год. После полномасштабного российского вторжения в 2022 году погибла вся семья Ивана, а он сам скончался от переохлаждения 12 февраля 2024 года.

В своей видеоинсталляции "Степь Микки Мауса. Искатели" художники Даниил Ревковский и Андрей Рачинский разбирают подбитый российский танк в полях Харьковской области, бормоча слова молитвы. Это часть художественного проекта, в которой творческий дуэт исследует историю танковых сражений, наибольшее количество которых в мировой истории произошло на территории Украины. "Микки Маус" - прозвище, которое немецкие военные дали уничтоженным танкам БТ-7 и Т-34-76 во время Второй мировой войны.

Работа художницы Беллы Логачевой "Ленинопад" Фото: Bella Logacheva/Museum of the Kharkiv School of Photography

Художница Белла Логачева с 2014 года создает узоры вышиванок, в которых запечатлевает ключевые моменты новейшей украинской истории. В серии ARTNUO ( Новый украинский орнамент) представлены работы "Война" и "Мобилизация", где в стилизованной фольклорной вышивке и славянских символах изображены обстрелы мирных городов и работа тоталитарной машины. Художница до сих пор остается в Харькове, под обстрелами, продолжая вести художественную хронику войны.

Сегодня Харьковская школа фотографии объединяет около 40 художников и художниц из четырех поколений, которые в своем творчестве отразили социальные и культурные потрясения страны. Проект "Мечтатели" арт-группы "СОСка", посвященный подростковому бунту, поэтические фотоколлажи Александра Супруна, сюрреалистические изображения Олега Малеванного, серию "Игры обнаженных" Романа Пятковки, оптические монтажи Евгения Павлова, инсталляции Сергея Браткова и другие работы, ярко описывающие художественный путь становления и развития Харьковской школы фотографии, можно увидеть в Kommunale Galerie Berlin до 2 июня 2024 года.