Берлинцев ударили кулаком в лицо

Берлинцев ударили кулаком в лицо10 апреля 2024 г.
В Kommunale Galerie Berlin представили работы из коллекции музея Харьковской школы фотографии. Архив был эвакуирован в Германию в 2022 году - после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Ретроспективная выставка ведет зрителей от снимков запрещенных городских территорий советских 1970-х через молодежный протест нулевых к фотохронике войны и изображениям подбитых российских танков.
Харьковская школа фотографии: нонконформисты и концептуалисты
Датой рождения культурного феномена - харьковской школы фотографии - считают конец 1960-х годов. В это время в фотоклубе Дома художественной самодеятельности профсоюзов образовалась ячейка молодых талантливых фотографов. Через объектив Олег Малеваный, Борис Михайлов, Евгений Павлов и другие начинающие фотохудожники стремились в пику официозному конформизму выразить глубоко личный взгляд на мир. К 1971 году они объединились в арт-группу "Время" и разработали "теорию удара", согласно которой фотография должна вызывать у зрителя неожиданный эффект, подобный удару кулаком в лицо.
В эпоху строгой цензуры и надзора контролирующих органов фотографы разрабатывали собственные нонконформистские практики. Это были и технические эксперименты, такие как наложение диапозитивов или создание "неправильных" цветов с помощью постеризации, и остросоциальные сюжеты, и даже съемки обнаженной натуры, за что в советские времена можно было получить тюремные сроки.
Представленные на выставке работы Бориса Михайлова, одного из авторов первого поколения Харьковской школы фотографии, показывают разнообразные формы и техники мастера. Например, он фотографирует места, которые власти снимать запрещают. Это ничем не примечательные серые улицы и районы, снимки которых автор дополнительно подписывает разноцветными карандашами, рассуждая о жизни, смерти и любви, превращая изображения в объекты концептуального искусства. Черно-белые снимки провинциальной обыденности художник наполняет смыслом и чувством.
Фотофиксация войны: боевые действия и разрушения городов
Владислав Краснощек и Сергей Лебединский (он также является директором музея Харьковской школы фотографии и куратором выставки) из арт-группы "Шило" работают с аналоговой фотографией, используя самодельные проявители и советскую фотобумагу с истекшим сроком годности. С началом российского вторжения они снимают боевые действия и разрушения украинских городов, что представлено в серии "Документация войны". На выставке есть фотография, сделанная во время обстрела аэропорта Херсона ракетами "Град", под который попали фотографы.
Архив харьковчанина Владислава Любченко представляет собой коллекцию фотографий, запечатлевших уничтоженные танки на украинской земле с 1919 по 2022 годы. Владислав работал слесарем на Харьковском танковом заводе с 1984 по 2018 год и погиб 21 декабря 2022 года от прямого попадания снаряда. Его фотоархив дополнен зарисовками с антропоморфными изображениями танков, созданными в 2023 году другим харьковчанином Иваном Стигатенко, который в качестве танкового механика участвовал в военных действиях на востоке Украины с 2014 по 2015 год. После полномасштабного российского вторжения в 2022 году погибла вся семья Ивана, а он сам скончался от переохлаждения 12 февраля 2024 года.
В своей видеоинсталляции "Степь Микки Мауса. Искатели" художники Даниил Ревковский и Андрей Рачинский разбирают подбитый российский танк в полях Харьковской области, бормоча слова молитвы. Это часть художественного проекта, в которой творческий дуэт исследует историю танковых сражений, наибольшее количество которых в мировой истории произошло на территории Украины. "Микки Маус" - прозвище, которое немецкие военные дали уничтоженным танкам БТ-7 и Т-34-76 во время Второй мировой войны.
Художница Белла Логачева с 2014 года создает узоры вышиванок, в которых запечатлевает ключевые моменты новейшей украинской истории. В серии ARTNUO ( Новый украинский орнамент) представлены работы "Война" и "Мобилизация", где в стилизованной фольклорной вышивке и славянских символах изображены обстрелы мирных городов и работа тоталитарной машины. Художница до сих пор остается в Харькове, под обстрелами, продолжая вести художественную хронику войны.
Сегодня Харьковская школа фотографии объединяет около 40 художников и художниц из четырех поколений, которые в своем творчестве отразили социальные и культурные потрясения страны. Проект "Мечтатели" арт-группы "СОСка", посвященный подростковому бунту, поэтические фотоколлажи Александра Супруна, сюрреалистические изображения Олега Малеванного, серию "Игры обнаженных" Романа Пятковки, оптические монтажи Евгения Павлова, инсталляции Сергея Браткова и другие работы, ярко описывающие художественный путь становления и развития Харьковской школы фотографии, можно увидеть в Kommunale Galerie Berlin до 2 июня 2024 года.