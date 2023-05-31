  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КонфликтыУкраина

Берлин заявил о праве Киева наносить удары по территории РФ

21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 мая.

https://p.dw.com/p/4Rz9e
Указатель в Украине на Белгород и Киев
Указатель в Украине на Белгород и КиевФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

На 462-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 31 мая (время московское).

Берлин заявил о праве Киева наносить удары по территории РФ

++15.25++

Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в ответ на вопрос корреспондента DW об атаке дронов на Москву. Однако официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие, добавил Хебештрайт.

++15.00++

Утром российские провоенные Telegram-каналы опубликовали видео взрыва дороги около монумента "Три сестры" на стыке границ России, Беларуси и Украины. В Госпогранслужбе Украины подтвердили информацию о взрыве и заявили, что это сделали российские войска. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, это произошло днем 30 мая. "Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали "брать Киев за три дня", - прокомментировал видео глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

++14.30++

Об обстреле Кореневского района Курской области РФ заявил в своем Telegram глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, пострадали двое строителей, работавших на защитной линии вдоль госграницы.

СМИ: Путин находился в Ново-Огареве во время атаки дронов на Москву и Подмосковье

++14.05++

Президент России Владимир Путин во время атак дронов на московский регион накануне "с очень большой долей вероятности" ночевал в своей резиденции в Ново-Огарево, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источник. По его словам, Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Об этом ранее сообщил журналист Алексей Козлов.

Из опубликованного депутатом Госдумы Александром Хинштейном списка сбитых в Подмосковье дронов следует, что системы ПВО обезвредили беспилотники в нескольких километрах от резиденции Путина. Когда в начале мая над Кремлем были сбиты два БПЛА, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на президента. В этот раз Кремль не давал подобных оценок.

Хроника событий 31 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Война в Украине: как живут на деоккупированной территории

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Глава Николаевской области: Россияне просто не считают солдат

Глава Николаевской области: Россияне просто не считают солдат

В интервью DW глава Николаевской области Виталий Ким рассказал о том, что еще не хватает Украине для успешного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий.
Политика26 мая 2023 г.03:49 мин.
external

Дроны бьют по России

Дроны бьют по России

Также в выпуске: обострение ситуации в Косово и ультра-правая риторика на выборах в Турции (27.05.2023)
Политика28 мая 2023 г.33:14 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Посольство РФ в Берлине

Германия закрывает четыре из пяти генконсульств РФ

Политика53 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Литве

Штайнмайер в Литве: улучшение имиджа и база для бундесвера

Штайнмайер в Литве: улучшение имиджа и база для бундесвера

Политика16 ч. назад
Ведущие Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Дрон-атака на Москву. В ФРГ по новым правилам. DW Шоу

Дрон-атака на Москву. В ФРГ по новым правилам. DW Шоу

Политика22 ч. назад60:01 мин.
Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед своими сторонниками вечером 28 мая 2023 года

Победа Эрдогана: каким будет наследие "вечного президента"?

Победа Эрдогана: каким будет наследие "вечного президента"?

Политика23 ч. назад
Карикатура - карикатурные Александр Лукашенко и Владимир Путин выглядывают из-за двери с надписью "Союз Беларусь и РФ", Лукашенко говорит оборачивающемуся Касым-Жомарту Токаеву: "П-с-с-с... Эй, парень, хочешь вступить в союз?"

Союз России и Беларуси: с Казахстаном шутки плохи

Союз России и Беларуси: с Казахстаном шутки плохи

Политика23 ч. назад
Человеческие останки времен палеолита

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

История1 ч. назад
Паспорт гражданина Беларуси

Новые правила для белорусов: получил ВНЖ - сообщи в милицию

Новые правила для белорусов: получил ВНЖ - сообщи в милицию

Конфликты2 ч. назад
На главную страницу