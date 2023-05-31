Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 мая.

На 462-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 31 мая (время московское).

Берлин заявил о праве Киева наносить удары по территории РФ

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Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в ответ на вопрос корреспондента DW об атаке дронов на Москву. Однако официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие, добавил Хебештрайт.

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Утром российские провоенные Telegram-каналы опубликовали видео взрыва дороги около монумента "Три сестры" на стыке границ России, Беларуси и Украины. В Госпогранслужбе Украины подтвердили информацию о взрыве и заявили, что это сделали российские войска. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, это произошло днем 30 мая. "Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали "брать Киев за три дня", - прокомментировал видео глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Об обстреле Кореневского района Курской области РФ заявил в своем Telegram глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, пострадали двое строителей, работавших на защитной линии вдоль госграницы.

СМИ: Путин находился в Ново-Огареве во время атаки дронов на Москву и Подмосковье

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Президент России Владимир Путин во время атак дронов на московский регион накануне "с очень большой долей вероятности" ночевал в своей резиденции в Ново-Огарево, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источник. По его словам, Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Об этом ранее сообщил журналист Алексей Козлов.

Из опубликованного депутатом Госдумы Александром Хинштейном списка сбитых в Подмосковье дронов следует, что системы ПВО обезвредили беспилотники в нескольких километрах от резиденции Путина. Когда в начале мая над Кремлем были сбиты два БПЛА, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на президента. В этот раз Кремль не давал подобных оценок.

Хроника событий 31 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 мая 14.00 - 23.59 >>>

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