Берлин: Украина должна остаться транзитером газа в Европу

Украина должна оставаться страной-транзитером российского газа в Европу, несмотря на достраивающийся спорный газопровод "Северный поток - 2" из России в ФРГ. Об этом заявил в понедельник, 12 июля, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в преддверии встречи в Берлине канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Украины Владимира Зеленского.

При этом Зайберт напомнил о контракте на прокачку газа, который был заключен между Россией и Украиной в 2019 году, действует до 2024 года и предусматривает возможность продления еще на 10 лет.

Представитель правительства ФРГ вноыь назвал "Северный поток - 2" сугубо экономическим проектом, хотя добавил, что Берлин продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу этого газопровода.

Владимир Зеленский уже встретился в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Во время встречи украинского лидера с Ангелой Меркель ожидается обсуждение ряда вопросов двусторонних отношений, газопровода "Северный поток - 2" и ситуации на востоке Украины.

"Северный поток - 2" достроят к августу

11 июля газета Handelsblatt со ссылкой на гендиректора компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига (Matthias Warnig) сообщила, что прокладка по дну Балтийского моря должна быть завершена через несколько недель. "98 процентов трубопровода уже завершено. 2 процента, которые не построены, относятся к одной из двух веток. Другая линия завершена полностью", - пояснил Варниг. По его словам, цель компании - ввести газопровод в эксплуатацию в этом году.

Газопровод "Северный поток - 2" должен был вступить в строй еще в начале 2020 года. Но его строительство несколько раз прекращалось как по политическим, так и по экологическим причинам. Против газопровода активно выступают Украина и ряд стран Восточной Европы.

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