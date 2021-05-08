Правительство Германии соболезнует близким жертв стрельбы в Казани

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и все остальные члены правительства Германии потрясены нападением на гимназию №157 в Казани. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на пресс-конференции в Берлине в среду, 12 мая. "Мы соболезнуем родным и близким убитых, Мы думаем и о тех, кто получил ранения, в том числе серьезные, и сейчас находятся на лечении в больницах Казани. Мы надеемся на их скорое и полное выздоровление", - подчеркнул Зайберт. Он назвал произошедшее "ужасным актом насилия".

Стрельба в казанской гимназии

Накануне отчисленный в апреле за неуспеваемость 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии №175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). В Казань для координации расследования прибыл глава ведомства Александр Бастрыкин.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Смотритетакже: