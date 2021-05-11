Число госпитализированных после стрельбы в Казани выросло до 23

Количество госпитализированных после стрельбы в гимназии N175 в Казани увеличилось до 23, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в Казани в среду, 12 мая. "Сейчас в лечебных учреждениях республики находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых. На утро состояние у всех стабильное", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в детской республиканской больнице в Казани находятся 18 пострадавших в результате стрельбы детей - шесть из них в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии. Еще трое взрослых с огнестрельными ранениями госпитализированы в других больницах Казани. Троих взрослых и пятерых детей планируют отправить на лечение в Москву, сообщают власти.

Стрельба в гимназии

Накануне отчисленный в апреле за неуспеваемость 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии N175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). В Казань для координации расследования прибыл глава ведомства Александр Бастрыкин.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

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