 Берлин рассматривает СП-2 вне зависимости от санкций за преследование Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 01.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Берлин рассматривает СП-2 вне зависимости от санкций за преследование Навального

Правительство ФРГ ответило на запрос "зеленых" о строительстве "Северного потока - 2" и указало, что проект полностью соответствует законодательству ЕС.

Строительство Северного потока - 2

Строительство "Северного потока - 2"

Правительство Германии рассматривает проект строительства газопровода "Северный поток - 2" вне зависимости от штрафных мер в отношении представителей РФ, ответственных за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в ответе кабинета министров на запрос фракции "Союза 90"/"зеленых", датированном 19 февраля и поступившим в распоряжение DW в понедельник, 1 марта.

Как отмечается в документе, Берлин считает необходимым дать  четкий сигнал российскому руководству в качестве реакции на отравление Навального и нарушение запрета на использование химичеческого оружия и выступает за целенаправленные, соразмерные санкции в этой связи. Вместе с тем проект "Северный поток - 2" полностью соответствует действующему европейскому законодательству и служит обеспечению газом Западной и Восточной Европы, в нем участвуют более 100 европейских фирм, указывается далее. "Позиция федерального правительства в этой связи известна, она осталась неизменной", - говорится в документе.

Переговоры с Вашингтоном о санкциях в отношении СП-2

Одновременно кабинет министров сообщил, что вел переговоры на различных уровнях с предыдущей администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу предотвращения санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" (СП-2). Кроме того, Берлин будет искать диалога в этой связи с новой администрацией США, указывается  далее.

"После вступления в силу поправок к закону о санкциях Protecting Europe’s Energy Security Act (PEESA) 1 января 2021 года федеральное правительство совместно с европейскими партнерами многократно призывало к проведению консультаций на правительственном уровне, касающихся существа проблемы", - отмечается в документе и указывается, что данная тема будет частью первых переговоров с новой администрацией США после того как ответственные лица будут утверждены Сенатом.

При этом правительство ФРГ отказалось разглашать суть переговоров с Вашингтоном по теме санкций против "Северного потока - 2". "Данные переговоры носят конфиденциальный характер", - указывается в документе. На вопрос о возможном дефиците газовых поставок в ФРГ в случае отказа от завершения строительства нового газопровода кабинет министров назвал вероятными необходимость модернизации транзитных газопроводов, проходящих через территорию Украины, а также дополнительные соединения их с инфраструктурой поставок сжиженнога газа.

Строительство газопровода возобновилось после годичного перерыва

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. Однако вскоре строительство в водах ФРГ было приостановлено из-за экологов, опротестовавших разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Все больше компаний выходят из проекта под угрозой санкций США. В Соединенных Штатах считают, что газопровод сделает Европу зависимой от российского газа. Вашингтон внес судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца - компанию "КВТ-Рус" - в два санкционных списка.

Отравление и приговор Алексею Навальному

Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше". Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, так как Навальный после отравления в России ядом из группы "Новичок" на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, но Россия проигнорировала это решение.

Евросоюз начал процедуру принятия санкций за арест Навального, сообщает информагентство dpa в понедельник, 1 марта, со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Так, 2 марта согласованные меры, по всей вероятности, будут уже обнародованы в Официальном журнале Евросоюза и таким образом вступят в силу, пояснили источники в Брюсселе.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 15:42

Елена Зеркаль о добыче газа в Черном море и НАТО, конфликте с Россией и "Северном потоке-2"

Аудио- и видеофайлы по теме

Будет ли из-за Навального остановлен "Северный поток - 2"?  

В немецком Лубмине обеспокоены атаками на "Северный поток-2" и хотят достроить газопровод  

Также по теме

Nord Stream 2 | Bauarbeiten Ostsee-Gaspipeline

Немецкие "зеленые" призывают отказаться от "Северного потока - 2" 18.01.2021

Одно только присутствие Навального в Москве вызывает столь острую реакцию Кремля, и это показывает всю абсурдность передачи "Газпрому" энергетической безопасности ФРГ, заявил эксперт фракции "зеленых" в бундестаге.

Russland I Dänemark I Nordstream 2 I Verlegeschiff FORTUNA

Комментарий: Призывы остановить "Северный поток - 2" помогают Путину 08.02.2021

В Германии - после ареста Навального и подавления демонстраций в его поддержку - снова звучат призывы остановить "Северный поток - 2". Это опасный самообман, считает Роман Гончаренко.

Deutschland Rügen Gas-Pipeline Nord Stream 2

"Северный поток - 2": глава комитета бундестага - за мораторий на достройку 05.02.2021

По мнению Норберта Рёттгена, мораторий на достройку "Северного потока - 2" следует рассматривать как "паузу для начала переговоров", а не как санкции в отношении Москвы.

Реклама

Самые читаемые

Мосгорсуд отказался учитывать решение ЕСПЧ по Навальному  

В Хабаровске арестовали самого богатого депутата России  

Коронавирус: в Германии готовятся к выходу из локдауна  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно