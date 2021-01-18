Берлин рассматривает СП-2 вне зависимости от санкций за преследование Навального

Правительство Германии рассматривает проект строительства газопровода "Северный поток - 2" вне зависимости от штрафных мер в отношении представителей РФ, ответственных за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в ответе кабинета министров на запрос фракции "Союза 90"/"зеленых", датированном 19 февраля и поступившим в распоряжение DW в понедельник, 1 марта.

Как отмечается в документе, Берлин считает необходимым дать четкий сигнал российскому руководству в качестве реакции на отравление Навального и нарушение запрета на использование химичеческого оружия и выступает за целенаправленные, соразмерные санкции в этой связи. Вместе с тем проект "Северный поток - 2" полностью соответствует действующему европейскому законодательству и служит обеспечению газом Западной и Восточной Европы, в нем участвуют более 100 европейских фирм, указывается далее. "Позиция федерального правительства в этой связи известна, она осталась неизменной", - говорится в документе.

Переговоры с Вашингтоном о санкциях в отношении СП-2

Одновременно кабинет министров сообщил, что вел переговоры на различных уровнях с предыдущей администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу предотвращения санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" (СП-2). Кроме того, Берлин будет искать диалога в этой связи с новой администрацией США, указывается далее.

"После вступления в силу поправок к закону о санкциях Protecting Europe’s Energy Security Act (PEESA) 1 января 2021 года федеральное правительство совместно с европейскими партнерами многократно призывало к проведению консультаций на правительственном уровне, касающихся существа проблемы", - отмечается в документе и указывается, что данная тема будет частью первых переговоров с новой администрацией США после того как ответственные лица будут утверждены Сенатом.

При этом правительство ФРГ отказалось разглашать суть переговоров с Вашингтоном по теме санкций против "Северного потока - 2". "Данные переговоры носят конфиденциальный характер", - указывается в документе. На вопрос о возможном дефиците газовых поставок в ФРГ в случае отказа от завершения строительства нового газопровода кабинет министров назвал вероятными необходимость модернизации транзитных газопроводов, проходящих через территорию Украины, а также дополнительные соединения их с инфраструктурой поставок сжиженнога газа.

Строительство газопровода возобновилось после годичного перерыва

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. Однако вскоре строительство в водах ФРГ было приостановлено из-за экологов, опротестовавших разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Все больше компаний выходят из проекта под угрозой санкций США. В Соединенных Штатах считают, что газопровод сделает Европу зависимой от российского газа. Вашингтон внес судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца - компанию "КВТ-Рус" - в два санкционных списка.

Отравление и приговор Алексею Навальному

Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше". Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, так как Навальный после отравления в России ядом из группы "Новичок" на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, но Россия проигнорировала это решение.

Евросоюз начал процедуру принятия санкций за арест Навального, сообщает информагентство dpa в понедельник, 1 марта, со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Так, 2 марта согласованные меры, по всей вероятности, будут уже обнародованы в Официальном журнале Евросоюза и таким образом вступят в силу, пояснили источники в Брюсселе.

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