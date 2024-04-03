Бербок указала на слабые места в плане помощи НАТО Украине

Глава МИД Германии подчеркнула, что у стран НАТО и ЕС не должны дублироваться обязательства перед Украиной.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) "осторожно" отреагировала на идею генсека НАТО Йенса Столтенберга учредить пакет военной помощи альянса Украине на сумму 100 млрд евро. Об этом сообщает агентство AFP в среду, 3 апреля.

По словам Бербок, у НАТО и ЕС не должны дублироваться обязательства перед Украиной. "Поэтому я не думаю, что имеет смысл снова обсуждать здесь отдельные переменные" и "жонглировать в воздухе" такими цифрами, сказала глава МИД Германии в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Бербок отметила, что Германия уже предоставила Украине гражданскую и военную поддержку на сумму 32 миллиарда евро. "Также совершенно очевидно, что нам придется платить и дальше", - сказала она, отметив, что масштабы выплат все еще остаются предметом обсуждения.

Бербок, однако, дала понять, что одобряет предложение Столтенберга передать координацию помощи Украине от США НАТО, пишет AFP. По ее словам, "правильно и важно" выделять эти средства через "действительно структурированные, надежные и долгосрочные структуры".

Столтенберг предложил расширить поддержку Украины НАТО

Ранее стало известно, что генсек НАТО предлагает создать специальную миссию по Украине (NATO Mission Ukraine) и согласовать военную помощь альянса Киеву на пятилетний период на сумму 100 млрд евро.

Главной задачей миссии станет координирование поставок вооружений и обучения украинских военных. В настоящий момент соответствующую работу проводят США, организуя для этого регулярные встречи на немецкой авиабазе Рамштайн или в Брюсселе. Идея же Йенса Столтенберга состоит в том, чтобы вывести поддержку Украины со стороны НАТО на более общий уровень, сделав ее независимой от политической обстановки в отдельных странах-членах, особенно учитывая возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, поясняет dpa. Об этом пишет также издание Politico.

Что касается перспективы создания фонда на 100 млрд евро, то тут остается много вопросов. В частности, нет определенности относительно того, будут ли учтены суммы, уже выделенные на эти цели отдельными странами.

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