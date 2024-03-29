Бербок: Путин хочет "разрушить демократию" с помощью фейков

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обвинила Кремль в стремлении "разрушить демократию" с помощью кампании по распространению ложной информации. Владимир Путин ведет войну не только с помощью своих вооруженных сил, "но и с помощью фейковых новостей, манипуляций и целенаправленного влияния", - заявила министр в интервью газетам издательской группы Funke Mediengruppe в пятницу, 29 марта.

Одним из элементов этой кампании Бербок назвала СМИ "Голос Европы". В среду, 27 марта, чешское правительство объявило, что секретная служба страны раскрыла финансируемую Москвой пропагандистскую сеть, которая использовала сайт "Голос Европы", чтобы понизить уровень поддержки Украины в войне против России.

Бербок высказалась о войне в Украине, теракте в "Крокус Сити Холле" и поставках TAURUS Киеву

"Жестокости путинской войны больше нет предела", - заявила Бербок, комментируя войну России против Украины. По ее словам, Путин ясно дает понять, "что ему недоступны рациональные аргументы и гуманные ценности". Кроме того, по словам министра, теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" российская власть использует для усиления собственной военной пропаганды.

Говоря о продолжающейся в ФРГ дискуссии о возможных поставках ракет TAURUS Украине, Бербок заявила, что "общественное обсуждение" этого вопроса "ни к чему не приведет". По ее мнению, одна из задач российской военной пропаганды - разделить и дестабилизировать западные демократии. "Мы не должны допустить этого, особенно в преддверии выборов", - сказала она. Министр также в очередной раз подтвердила, что Германия не рассматривает отправку своих солдат в Украину.

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