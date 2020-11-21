 Белый дом усилил нажим на европейских строителей ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.11.2020

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Мир

Белый дом усилил нажим на европейских строителей "Северного потока - 2"

Администрация США контактирует с фирмами, которым грозят санкции, чтобы уведомить их о последствиях, заявил источник. Он уверен в скором крахе проекта.

Склад с трубами для Северного потока - 2 на острове Рюген

Склад с трубами для "Северного потока - 2" на острове Рюген в Германии

Администрация США усиливает нажим на европейские компании, участвующие в проекте "Северного потока - 2". Об этом в субботу, 21 ноября, сообщило агентство dpa со ссылкой на собственный источник в Белом доме. По его данным, в настоящий момент Вашингтон контактирует с фирмами и лицами, которым грозят санкции, чтобы уведомить их о последствиях.

Источник уверен в крахе проекта

"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", - отметил собеседник агенства. Он не сообщил, с какими именно компаниями связывается Белый дом. Источник также назвал "Северный поток - 2" геополитическим проектом, который Россия использует для давления на европейские страны, он выразил уверенность в скором крахе проекта.

В Германии просят отказаться от санкций

Днем ранее лоббисты из Восточного комитета немецкой экономики обратились к Вашингтону с просьбой отказаться от санкций, поскольку они угрожают суверенитету Германии и ЕС, отяготят отношения Европы с новым президентом Байденом и трансатлантическое партнерство.

В конце октября США распространили санкции в отношении проекта "Северный поток - 2" не только на суда, прокладывающие трубы для газопровода, но и на компании, оказывающие этим судам различные услуги.

Первоначально газопровод, прокладываемый из России в Германию по дну Балтийского моря, планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре проект полностью встал, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США. По разным оценкам, проект готов на 93-97 процентов.

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    Автор: Андрей Гурков


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