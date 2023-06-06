США - о взрыве на КГЭС: Пока не можем сказать, что произошло

На 468-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 6 июня (время московское).

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Администрация США продолжает оценивать ситуацию, связанную со взрывом дамбы на Каховской ГЭС. "Мы видели сообщения об ответственности России за взрыв", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. В то же время он сказал: "Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения, и работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Но мы пока не можем сказать, что точно произошло". Кирби добавил, что США готовы помочь Киеву в преодолении последствий случившегося, в том числе через международные гуманитарные организации.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщая об "успехах" российской армии в ходе войны в Украине, заявил, что накануне в числе прочего были уничтожены 28 танков, в том числе 8 немецких танков Leopard. В подтверждение этих данных Telegram-канал министерства опубликовал видео, на котором прокремлевские блогеры распознали среди пораженных целей как минимум один сельскохозяйственный трактор-опрыскиватель John Deere 4830. "И ведь ведомство Конашенкова не постеснялось выложить это. Позорища, у нас просто нет слов", - пишут авторы канала "Военный осведомитель", поддерживающего российское вторжение в Украину. "Это прошлогодние кадры объективного контроля с Ка-52", - уточняет другой пророссийский канал - Fighterbomber, удивляясь, зачем было выдавать сельхозтехнику за "Леопарды". В украинских Telegram-каналах пишут, что, помимо John Deere 4830, за танки Leopard Минобороны РФ выдало еще и зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и John Deere 700.

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Участники саммита "Бухарестской девятки" в Братиславе подтвердили свою поддержку Украины и нерушимость ее международно признанных границ. Президент Словакии Зузана Чапутова призвала западных союзников сплотиться против агрессора - России. Румынский президент Клаус Йоханнис подчеркнул, что страны, расположенные на восточном фланге НАТО, находятся буквально на линии фронта и поэтому особенно сильно ощущают негативные последствия войны, развязанной РФ. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что безопасности Восточной Европы угрожает не только Россия, но и Беларусь. Во встрече президентов девяти восточноевропейских стран НАТО участвовал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В "Бухарестскую девятку", основанную в 2015 году, входят Польша, Румыния, Словакия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Чехия и Эстония.

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Администрация США располагает данными американской разведки, которые позволяют подозревать Россию в причастности к подрыву дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух американских и одного западного собеседников. Ожидается, что часть разведданных, связанная с инцидентом, может быть рассекречена уже 6 июня. США пока официально не комментировали подрыв дамбы. Представитель Белого дома лишь сообщил СМИ, что в Вашингтоне "очень обеспокоены" этим известием и пытаются узнать больше подробностей.

++19.00++

Финляндия высылает девять сотрудников посольства России, объявив их персонами нон грата, сообщила пресс-служба правительства в Хельсинки. Решение о высылке принял комитет по внешней политике и политике безопасности при президенте и правительстве страны. В сообщении подчеркивается, что разведывательная деятельность, которой занимаются в действительности эти россияне, несовместима с их дипломатическим статусом.

Генсек ООН: Р азрушение Каховской ГЭС стало последствием вторжения РФ

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Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС в Украине стало "еще одним разрушительным последствием" вторжения России в соседнюю страну, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Сегодняшняя трагедия - еще один пример ужасающей цены войны для людей", - сказал он журналистам в Нью-Йорке, добавив, что ООН "не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, которые привели к разрушению".

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Европейский Союз осудил разрушение плотины Каховской ГЭС, возложив ответственность за произошедшее на Россию. "Атаки России на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины достигли беспрецедентного уровня сегодня c разрушением плотины Каховской ГЭС. Европейский Союз самым решительным образом осуждает эту атаку. Она представляет собой новое измерение российских зверств и может считаться нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права", - говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по кризисному регулированию Янеза Ленарчича.

Они подтвердили, что наводнение, возникшее в результате подрыва Каховской ГЭС, ставит под угрозу жизни сотен мирных жителей примерно в 80 населенных пунктах, включая Херсон. Это усугубляет "и без того ужасную гуманитарную ситуацию" в Херсонской области. Кроме того, Боррель и Ленарчич отметили потенциальную опасность для Запорожской АЭС, которая получает воду для охлаждения реакторов из Каховского водохранилища.

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Суд в Кельне признал виновной и оштрафовал на 900 евро пророссийскую активистку Елену Колбасникову за поддержку войны РФ против Украины, передает корреспондент DW из зала суда. Колбасникову обвиняли в одобрении преступления. В частности, ей инкриминировали то, что во время пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года она высказалась в поддержку агрессивной войны против Украины. Проживающая в Кельне Колбасникова ранее организовала крупнейший в Германии автопробег в поддержку России и другие подобные акции. Обвинения в свой адрес уроженка Днепра отвергает, называя себя жертвой преследований со стороны немецких властей.

Зеленский: Взорвать Каховскую ГЭС извне нереально

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Из населенных пунктов, затопленных из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, необходимо эвакуировать более 40 тысяч человек. "На подконтрольной Украине территории эвакуации подлежит более 17 тысяч человек, украинская власть уже начала эвакуацию. Кроме того, на неподконтрольной Украине территории должны быть эвакуированы около 25 тысяч наших людей, о которых совсем не думает так называемая оккупационная "власть", - сообщила в эфире общенационального телемарафона заместитель генерального прокурора Украины Виктория Литвинова. По ее словам, без воды могут оказаться Каховский канал, подающий воду в оккупированный Бердянск, большинство населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Затруднены поставки питьевой воды в оккупированный Крым. Кроме того, возможны проблемы с орошением на юге Украины, что приведет к деградации почвы, изменении флоры и фауны, отметила Литвинова.

++16.35++

Россия уже больше года контролирует дамбу и всю Каховскую ГЭС, и взорвать ее извне, в том числе обстрелами, "физически нереально", заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими. Россия взорвала бомбу массового экологического поражения", - сказал он в обращении к лидерам "Бухарестской девятки" , назвав произошедшее "крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет".

Зеленский ранее провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушения Каховской ГЭС. Он сообщил, что в зоне подтопления оказалось 80 населенных пунктов. Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

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Анналена Бербок (фото из архива) Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Ответственность за разрушение Каховской ГЭС несет Россия, убеждена министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Есть только один ответственный за эту рукотворную экологическую катастрофу: преступная агрессивная война России против Украины", - цитирует Бербок агентство dpa. По ее словам, правительство ФРГ в тесной координации с Украиной, а также с другими странами G7 и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) "усиленно" ведет работу для выяснения точной картины случившегося.

СК России возбудил дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС. "В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области", - сообщается в Telegram-канале СК . Ведомство пообещало установить обстоятельства произошедшего и размер ущерба, а также дать правовую оценку действиям причастных лиц.

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Киев намерен созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за подрыва Каховской ГЭС. "По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование механизма гражданской защиты Европейского Союза", - говорится в заявлении украинского министерства иностранных дел .

МИД также призвал международное сообщество решительно осудить "российский теракт" и предложил странам "большой семерки" (G7) и ЕС ввести новые санкции против РФ, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль. "Рассматриваем подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны РФ как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, который имеет целью нанести максимально большое количество жертв и разрушений", - отметило министерство.

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На подконтрольной российской армии территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений после разрушения Каховской ГЭС с 12.00 введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал назначенный РФ "глава" округа Владимир Леонтьев, говорится в Telegram-канале "администрации" округа. Леонтьев заявил в эфире телеканала "Россия-1", что подъем уровня воды в Новой Каховке из-за разрушения Каховской ГЭС привел к затоплению города. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренный службы, подтоплены около 600 домов.

Страны Балтии назвали подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ

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Президент Литвы и министры иностранных дел Латвии и Эстонии назвали разрушение плотины Каховской ГЭС на юге Украины военным преступлением, за которое Россия должна понести ответственность.

"Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного нападения России на гражданскую инфраструктуру Украины, - заявил литовский президент Гитанас Науседа. - Разрушение крупной плотины - это военное преступление, которое непосредственно угрожает тысячам людей. Россия должна понести за это ответственность. А Украина должна выиграть эту войну, чтобы обезопасить себя!"

"Это военное преступление приведет к экоциду, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей. Виновные в военных преступлениях должны предстать перед специальным трибуналом", - написал в Twitter глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Это экологическая катастрофа, жизни людей находятся под угрозой. Россия - террористическое государство, и ее необходимо остановить. Мы должны усилить поддержку Украины и привлечь военных преступников к ответственности", - указал латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Хроника событий 6 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 июня 14.00 - 23.59 >>>

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