Восточные страны НАТО призвали к единству против России

Страны "Бухарестской девятки" подтвердили решимость совместно противостоять агрессору - России. Находясь буквально на передовой, эти государства особенно сильно ощущают последствия войны, указал президент Румынии.

Президенты девяти восточноевропейских стран НАТО подтвердили свою поддержку Украины и нерушимость ее международно признанных границ. Встреча в формате "Бухарестской девятки" прошла в Братиславе во вторник, 6 июня, с участием генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

На итоговой пресс-конференции президент Словакии как принимающей стороны Зузана Чапутова призвала западных союзников сплотиться против агрессора - России. "Прошедший год показал, что лучшим способом восстановления мира в Европе является наша интенсивная помощь Украине", - заявила Чапутова, отметив, что благодаря этой помощи Россия сейчас контролирует меньше украинской территории, чем год назад.

Президент Румынии Клаус Йоханнис обратил внимание на то, что страны, расположенные на восточном фланге НАТО, находятся буквально на линии фронта и потому особенно сильно ощущают негативные последствия войны, развязанной Россией. Тем важнее для них, по словам Йоханниса, общая цель по защите и сдерживанию врага на восточной границе НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь отметил, что безопасности Восточной Европы угрожает не только Россия, но и Беларусь.

Помимо Польши, Румынии и Словакии, в "Бухарестскую девятку", основанную в 2015 году, входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Чехия и Эстония.

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