 Белый дом: Байден встретится с Путиным в ″подходящее время″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2021

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Мир

Белый дом: Байден встретится с Путиным в "подходящее время"

В Белом доме уверены, что президент США и российский лидер должны "искать способы работать вместе".

Джозеф Байден

Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден встретится с российским лидером Владимиром Путным, когда для этого наступит "подходящее время". Об этом в пятницу, 19 марта, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Между тем сам американский лидер, отвечая на вопросы журналистов, перед отлетом в Атланту (штат Джорджия) заявил: "Уверен, мы когда-нибудь поговорим".

Жан-Пьер в свою очередь добавила, что Байден "не собирается отступать" перед подобным разговором. "Он будет очень откровенен и очень открыт" в выстраивании взаимодействия с российским лидером, заявила она.

президента Байдена и президента Путина различные взгляды на свои страны. Но они согласны, что мы должны продолжать искать способы работать вместе там, где это в наших взаимных интересах", - добавила заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Псаки: Байден вряд ли будет общаться с Путиным в ближайшее время

Глава пресс-службы Белого дома Дженнифер Псаки в свою очередь на брифинге 18 марта отметила, что Байден вряд ли будет общаться с Путиным в ближайшее время. "Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах. Президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят", - подчеркнула она.

Она напомнила, что Байден уже говорил с Путиным по телефону, хотя некоторые мировые лидеры еще не успели побеседовать с новым президентом США. До этого Псаки дала понять, что Байден не жалеет о том, что фактически назвал Путина убийцей. По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США "дал прямой ответ на прямо поставленный вопрос".

Путин выразил желание поговорить с Байденом "в прямом эфире"

Президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил в эфире телеканала "Россия 24", что хотел бы обсудить с президентом США Джо Байденом двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты и проблемы, с которыми сегодня сталкивается человечество, в том числе пандемию коронавируса.

"Нам есть о чем поговорить, чем поделиться", - отметил Путин. "Но повторяю, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире", - добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в министерстве по поручению Путина уже начали подготовку разговора с Вашингтоном, который, в соответствии с пожеланием российского лидера, мог бы состояться в пятницу, 19 марта, или понедельник, 22 марта.

Днем ранее Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

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