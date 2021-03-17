Ответ Путина Байдену, или Репортаж из песочницы

Президент РФ отреагировал на интервью лидера США. Владимир Путин ответил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И вызвал Байдена на разговор в прямом эфире. Так это увидел Сергей Елкин.
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