 Ответ Путина Байдену, или Репортаж из песочницы | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.03.2021

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Россия

Ответ Путина Байдену, или Репортаж из песочницы

Президент РФ отреагировал на интервью лидера США. Владимир Путин ответил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И вызвал Байдена на разговор в прямом эфире. Так это увидел Сергей Елкин.

Путин на деревянной лошадке вызывает Байдена на дуэль - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Виталий Кропман


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Западные эксперты о высказывании Байдена в адрес Путина

Контекст

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