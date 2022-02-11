Белорусов не впускают в Украину? С чем это связано

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В пятницу, 11 февраля, на въезде и по прилете в Украину белорусы столкнулись с определенными сложностями. Как минимум одного человека в страну не впустили. По какой причине?
Белоруска Ульяна прилетела в Киев из Вильнюса утром 11 февраля. По словам девушки, на паспортном контроле в аэропорту Борисполь у нее забрали паспорт, а после отвели в сторону, где ожидали другие белорусы, около 10 человек, спустя час их стали опрашивать. Во время разговора, отмечает Ульяна, задавали много личных вопросов, брали контакты людей в Украине, которые могли бы подтвердить цели приезда. Через какое-то время всех, кроме Ульяны, отпустили. "Меня вызвали в кабинет начальницы, которая недовольным тоном сообщила, что мне отказано во въезде. На вопрос, в чем причина, ответила, что она приняла такое решение", - говорит белоруска.
Решение о запрете на въезд в Украину девушка может оспорить в суде, ее знакомые юристы уже написали прошение. На момент разговора с DW Ульяна все еще находилась в аэропорту Борисполь. "Меня проводили в странную комнату с эмигрантами, как я поняла, из стран третьего мира. Я сказала, что я туда не пойду, сижу рядом с ней. Ни воды, ни еды нам никто не предложил, можно отойти под конвоем в туалет или выпить кофе. Здесь также находятся граждане России и Израиля. Нас постоянно пересчитывают, паспорт никто не отдал, сотрудники ругаются между собой и срываются на нас, - описывает ситуацию девушка. - Были варианты вылететь сегодня куда угодно за свой счет, либо через два дня вылететь за счет авиакомпании, оставаться здесь еще на две ночи, конечно, не хочется".
Ульяна почти уверена, что дополнительное внимание к белорусам, прибывающим в Украину, связано с нынешней напряженной обстановкой . "Меры предосторожности я считаю нормальными и понятными, но нужно хотя бы как-то обосновывать свои решения. К тому же, то, в какой форме это происходит, я не считаю допустимым в отношении граждан других стран", - добавляет девушка.
Еще один белорус, попросивший сохранить анонимность, рассказал DW, что 11 февраля прилетел в Киев из Тбилиси и довольно долго проходил паспортный контроль. "У меня паспорт новый, никаких отметок о прошлых визитах в Украину в нем нет. На паспортном контроле сообщили, что со мной надо пообщаться отдельно. Пограничник на камеру спрашивал, зачем приехал, с какой целью, где буду жить и когда собираюсь обратно", - вспоминает мужчина. Поскольку обратного билета у него не было, как и забронированного жилья (в Украине белорус собирался остановиться у друзей), с ним побеседовал еще один человек в гражданском, как предполагает мужчина, это был сотрудник СБУ.
"Все было корректно, разве что я очень долго задержался в аэропорту. Я прекрасно понимаю, что сейчас вокруг Украины скопление вооруженных сил, Беларусь сблизилась с Россией. Доверие к белорусскому паспорту подорвано. К тому же СБУ недавно задержало представителя белорусских спецслужб в Украине. Никаких претензий к украинской стороне у меня нет", - отметил мужчина.
Повышенное внимание к белорусам со стороны украинских пограничников активно обсуждают и в белорусских пабликах в социальных сетях. "Сейчас на границе целый автобус прошел без проблем. Не нагоняйте вы панику, разовая акция пока что. Пару человек не запустили, а люди тут уже писали, что никого не впускают", - пишет пользователь Hanna.
"На Мокранах на наших глазах развернули семь машин подряд. Всех отгоняли на смотровую площадку, долго досматривали, выгружали вещи, собак водили, потом все равно развернули обратно в Беларусь, - делится Sandra Otterson. - Нас с мужем украинские погранцы тоже долго мурыжили, спрашивали, куда и зачем едем. Но мы ехали к его матери во Львов, а в машине двое маленьких детей, так что пропустили, даже вещи не сильно досматривали (хотя выгрузить заставили)".
Между тем пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил радио "Свобода", что пограничники руководствуются исключительно нормами законодательства, которое определяет пересечение государственной границы, в том числе и для иностранцев. По поводу фото и видеосъемки некоторых белорусов, копирования их документов Демченко отметил, что это происходит, если есть необходимость дополнительных мер контроля. Это, по его словам, также прописано в законодательстве.
Независимой общественной инициативе Free Belarus Center, также обратившейся в ведомство за комментарием, сообщили, что Государственная пограничная служба Украины настаивает на полном соблюдении формальных требований, необходимых для въезда в страну. В том числе, по закону, для въезда в Украину всем иностранцам необходимо подтверждать цель визита и способность оплатить расходы, связанные с пребыванием на территории страны. Таким обоснованием является приглашение, документы, подтверждающие лечение в Украине, трудовой договор и т.п.
Между тем Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что "от украинских коллег официальной информации о каких-либо изменениях правил и порядка въезда в Украину не поступало". На сообщения о том, что при пересечении границы с Украиной белорусов начали усиленно проверять, отреагировал Офис Светланы Тихановской.
"Нам подтвердили, что сейчас усилены меры контроля на въезд в Украину из-за военных учений, которые проходят на территории Беларуси с участием войск Российской Федерации, - отмечается в заявлении, выпущенном Офисом в связи со сложившейся ситуацией. - Из-за действий режима к белорусам начинают относиться как к возможным оккупантам и врагам. Все это происходит из-за Александра Лукашенко, который на сегодняшний день сам не может гарантировать независимость и суверенитет страны, президентом которой он был. И страдают в этом, как обычно, простые люди". Также отмечается, что Офис Тихановской на связи с МИД Украины и следит за ситуацией.
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