 Bellingcat и The Insider признаны в России ″нежелательными″ | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2022

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Россия

Bellingcat и The Insider признаны в России "нежелательными"

Генпрокуратура РФ заявила, что деятельность журналистов-расследователей из Bellingcat и The Insider "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Генпрокуратура России

Генпрокуратура России

Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной на территории России" деятельность расследовательского проекта Bellingcat, интернет-издания The Insider, а также зарегистрированного в Чехии Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы. Их работа "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", сообщила в пятницу, 15 июля, пресс-служба ведомства.

Bellingcat - международная команда расследователей и гражданских журналистов, работающая на основе открытых данных и информации в социальных сетях. The Insider - интернет-издание, которое специализируется на журналистских расследованиях. И те, и другие активно освещают войну, которую Россия ведет в Украине. Ранее Bellingcat и The Insider подготовили несколько громких расследований, в том числе об убийстве Бориса Немцова и отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а также покушений на убийство Алексея Навального и Дмитрия Быкова. 

Закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях был подписан президентом страны Владимиром Путиным 23 мая 2015 года. В настоящее время в перечне, который ведет министерство юстиции РФ, значатся 56 организаций. Любая их деятельность на территории России запрещена, а сотрудничество с ними может привести к возбуждению уголовного дела и лишению свободы.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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