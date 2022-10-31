В Белгороде ищут людей, оставивших на свалке цинковые гробы

Белгородцы обнаружили за гаражами выброшенные цинковые гробы и пожаловались в полицию. МВД ищет сотрудников ритуальной компании, которые могли оставить гробы.

УМВД Белгорода проводит проверку из-за цинковых гробов, обнаруженных жителями города на свалке. Об этом вечером воскресенья, 30 октября, сообщило сетевое издание "Фонарь" , ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Когда именно белгородцы увидели за гаражами на Привольной улице гробы с иконами и полиэтиленовыми мешками, неизвестно. По информации Telegram-канала Baza, до обращения в полицию они пролежали там несколько дней. Выброшенные гробы связали с местной ритуальной компанией, название которой не раскрывается.

Гробы из оцинкованного железа используют для транспортировки тел российских солдат, погибших на войне в Украине. Затем родственники могут перед похоронами заменить их на деревянные. Как предполагает "Фонарь", работники ритуальной компании выбросили на свалку не востребованные более цинковые гробы, хотя могли обратиться для их утилизации в крематорий или на завод.

Мэр Белгорода Антон Иванов , покидающий свой пост, комментируя случившееся, заявил , что эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с погибшими солдатами.

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