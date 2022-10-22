Установлены имена почти 8000 погибших в Украине военных РФ

Журналисты по открытым данным установили личности 7822 российских военных, погибших в Украине. До сих пор глава Минобороны РФ Шойгу заявлял лишь о 5937 погибших военнослужащих.

Независимым журналистам и исследователям удалось поименно подтвердить личности 7822 россиян, погибших в ходе военного вторжения в Украину. Такие данные приведены в совместном проекте изданий "Медиазона" и Русской службы BBC в субботу, 22 октября.

С начала войны журналисты отслеживают информацию о погибших российских военнослужащих на основе открытых данных - по постам родственников в соцсетях, новостям в региональных СМИ и сообщениям местных властей. "Это число не отражает реальный уровень потерь: мы видим только публичные сообщения о гибели. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен", - подчеркивают авторы исследования.

Больше погибших, чем сообщал Шойгу

Российские власти с начала вторжения трижды сообщали количество погибших в ходе войны военнослужащих РФ. 2 и 25 марта Минобороны называло цифры в 498 и 1351 человек, после чего прекратило раскрывать данные вплоть до выступления главы ведомства Сергея Шойгу 21 сентября в связи с объявлением мобилизации. Тогда министр заявил, что потери российской армии составляют 5937 человек убитыми.

"Это ложь: даже по нашему подсчету по открытым источникам погибших к тому моменту было больше - а значит, на самом деле эти цифры исчисляются десятками тысяч", - подчеркивают авторы исследования.

Журналисты подтвердили гибель 1200 офицеров

Больше всего подтвержденных исследователями погибших в Краснодарском крае - 329 человек. Среди лидеров по числу смертей и две национальные республики: Бурятия, где достоверно известно о 302 погибших, и Дагестан - 321 погибший. "В основном, сообщения о гибели солдат приходят из бедных регионов: средняя зарплата в них ниже медианной по России", - констатируют исследователи.

К 21 октября подтвердилась гибель больше 1200 офицеров российской армии и других силовых структур, в том числе двух заместителей командующих армиями - генерал-майора из 41-й армии Андрея Суховецкого и генерал-майора Владимира Фролова из 8-й армии.

Кроме того, известно о 86 случаях гибели военных пилотов. "Потери среди летчиков особенно болезненны для армии: подготовка одного пилота фронтовой авиации первого класса занимает 7-8 лет и стоит около 3,4 млн долларов", - указывают авторы исследования. По их данным, Вооруженные силы России также понесли значительные потери в войсках, которые принято считать элитными и наиболее боеспособными: ВДВ, морская пехота и спецназ.

Другие оценки российских потерь

Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что по состоянию на 22 октября со стороны России погибли более 67 тысяч человек. В августе в министерстве обороны США сообщали, что, по данным разведки Соединенных Штатов, с начала войны погибли или получили ранения от 70 до 80 тысяч российских военных. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в сентябре говорил, что общие потери российской армии превышают 80 тысяч человек, из них примерно 25 тысяч человек погибли.

Издание "Важные истории" 12 октября сообщило со ссылкой на действующего сотрудника ФСБ и бывшего офицера российских спецслужб, что безвозвратные потери российской армии в Украине составляют более 90 тысяч человек. По его словам, в это число входят военные, которые погибли, пропали без вести или получили ранения, не позволяющие им вернуться к военной службе.

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