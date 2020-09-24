 Беларусь: 50-й день протестов против несправедливых выборов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 27.09.2020

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Беларусь

Беларусь: 50-й день протестов против несправедливых выборов

В Беларуси не прекращаются протесты после выборов 9 августа и объявления победы Лукашенко. Хроника событий 27 сентября.

Мужчина держит на плечах девочку с бело-красно-белым флагом

Участник акции протеста в Минске, август 2020 года

В Беларуси 50-й день подряд продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 27 сентября (время московское).

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МВД Беларуси заявило о задержании 150 человек в ходе акций протеста 26 сентября. По словам пресс-секретаря ведомства, 116 из них по-прежнему находятся под стражей. В свою очередь, правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании 124 человек в Минске только на "Женском марше" и 12 - в регионах.

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Силовики устанавливают ограждение у стелы "Минск - город-герой", сообщает Tut.by.

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Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики к незамедлительному диалогу с обществом. "Время диалога давно пришло. Пора начинать говорить со своим народом", - заявил член президиума Совета Павел Латушко в видеообращении в своем Telegram-канале. Совет требует немедленно освободить политзаключенных и прекратить репрессии в отношении мирных людей, привлечь к ответственности виновных в гибели и пытках протестующих, а также аннулировать результаты выборов и провести новые.

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На Октябрьскую площадь в Минске, где расположен Дворец Республики, прибыло несколько автомобилей с силовиками. Площадь начинают огораживать.

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По периметру площади Независимости в Минске установлено металлическое ограждение, выходы из подземных переходов на площадь перекрыты, пишет Tut.by.

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В центр Минска направляется военная техника, автозаки и автомобили с рулонами колючей проволоки, сообщают Onliner.by и Telegram-каналы изданий "Наша нива" и телеканала Belsat.

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В Гомеле на доске почета в центре города появилась табличка с именем Александра Вихора, погибшим после задержания во время протестов 9 августа, пишет издание "Наша нива". Авторы инициативы неизвестны.

Активисты готовятся к "инаугурации" Тихановской

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Активисты протестов в Беларуси объявили о том, что намереваются днем 27 сентября провести символическую акцию инаугурации Светланы Тихановской, которую они считают избранным президентом и законным представителем народа Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA. 
В то же время церемонию инаугурации Александра Лукашенко, которую он провел 23 сентября без участия общественности и мировых лидеров, авторы Telegram-канала называют "крысиным спектаклем узурпатора". Провести свои акции в поддержку Тихановской авторы канала предлагают не только минчанам, но и жителям других городов.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти. "Очевидно, ему придется уйти", - заявил французский лидер в интервью изданию Le Journal du Dimanche. "Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой", - такими словами Макрон описал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после прошедших 9 августа президентских выборов. Французский лидер также заявил, что его восхищает мужество участвующих в протестах белорусов. Особо уважения, по его словам, заслуживают женщины.

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Глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей

Глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая в рамках общей дискуссии на 75-й сессии Генассамблеи ООН, обвинил ряд западных стран в попытках ввергнуть Беларусь в "хаос и анархию", которые отбросят страну в ее развитии на многие годы назад. Он предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Беларуси, подчеркнув, что санкции или иные ограничительные меры будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех.

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На Национальном стадионе в столице Польши Варшаве прошел концерт "Солидарные с Беларусью". В нем приняли участие белорусские и польские музыканты. Телеканал "Белсат" вел онлайн-трансляцию концерта.

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И.о. министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич связал растущее число случаев заражения коронавирусом в республике с протестными акциями. "Эпидемический процесс - это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить при том, что в том же Минске мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования - вот и вся причина".

По данным Минздрава Беларуси, с начала пандемии в республике выявлено 77 289 случаев заражения коронавирусом, из них 332 за последние 24 часа. Выздоровели 74 046 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны от последствий заражения COVID-19 умерли 813 человек (шесть из них - за последние сутки).

Хроника протестов в Беларуси 26 сентября
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    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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