Беларусь: 50-й день протестов против несправедливых выборов

В Беларуси 50-й день подряд продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 27 сентября (время московское).

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МВД Беларуси заявило о задержании 150 человек в ходе акций протеста 26 сентября. По словам пресс-секретаря ведомства, 116 из них по-прежнему находятся под стражей. В свою очередь, правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании 124 человек в Минске только на "Женском марше" и 12 - в регионах.

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Силовики устанавливают ограждение у стелы "Минск - город-герой", сообщает Tut.by.

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Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики к незамедлительному диалогу с обществом. "Время диалога давно пришло. Пора начинать говорить со своим народом", - заявил член президиума Совета Павел Латушко в видеообращении в своем Telegram-канале. Совет требует немедленно освободить политзаключенных и прекратить репрессии в отношении мирных людей, привлечь к ответственности виновных в гибели и пытках протестующих, а также аннулировать результаты выборов и провести новые.

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На Октябрьскую площадь в Минске, где расположен Дворец Республики, прибыло несколько автомобилей с силовиками. Площадь начинают огораживать.

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По периметру площади Независимости в Минске установлено металлическое ограждение, выходы из подземных переходов на площадь перекрыты, пишет Tut.by.

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В центр Минска направляется военная техника, автозаки и автомобили с рулонами колючей проволоки, сообщают Onliner.by и Telegram-каналы изданий "Наша нива" и телеканала Belsat.

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В Гомеле на доске почета в центре города появилась табличка с именем Александра Вихора, погибшим после задержания во время протестов 9 августа, пишет издание "Наша нива". Авторы инициативы неизвестны.

Активисты готовятся к "инаугурации" Тихановской

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Активисты протестов в Беларуси объявили о том, что намереваются днем 27 сентября провести символическую акцию инаугурации Светланы Тихановской, которую они считают избранным президентом и законным представителем народа Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

В то же время церемонию инаугурации Александра Лукашенко, которую он провел 23 сентября без участия общественности и мировых лидеров, авторы Telegram-канала называют "крысиным спектаклем узурпатора". Провести свои акции в поддержку Тихановской авторы канала предлагают не только минчанам, но и жителям других городов.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти. "Очевидно, ему придется уйти", - заявил французский лидер в интервью изданию Le Journal du Dimanche. "Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой", - такими словами Макрон описал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после прошедших 9 августа президентских выборов. Французский лидер также заявил, что его восхищает мужество участвующих в протестах белорусов. Особо уважения, по его словам, заслуживают женщины.

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Глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая в рамках общей дискуссии на 75-й сессии Генассамблеи ООН, обвинил ряд западных стран в попытках ввергнуть Беларусь в "хаос и анархию", которые отбросят страну в ее развитии на многие годы назад. Он предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Беларуси, подчеркнув, что санкции или иные ограничительные меры будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех.

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На Национальном стадионе в столице Польши Варшаве прошел концерт "Солидарные с Беларусью". В нем приняли участие белорусские и польские музыканты. Телеканал "Белсат" вел онлайн-трансляцию концерта.

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И.о. министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич связал растущее число случаев заражения коронавирусом в республике с протестными акциями. "Эпидемический процесс - это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить при том, что в том же Минске мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования - вот и вся причина".

По данным Минздрава Беларуси, с начала пандемии в республике выявлено 77 289 случаев заражения коронавирусом, из них 332 за последние 24 часа. Выздоровели 74 046 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны от последствий заражения COVID-19 умерли 813 человек (шесть из них - за последние сутки).

Хроника протестов в Беларуси 26 сентября

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