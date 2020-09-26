 Президент Франции: Лукашенко придется уйти | Новости из Германии о Европе | DW | 27.09.2020

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Европа

Президент Франции: Лукашенко придется уйти

В интервью изданию Le Journal du Dimanche Эмманюэль Макрон назвал происходящее в Беларуси "кризисом власти" и заявил, что восхищается мужеством протестующих белорусов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что президенту Беларуси Александру Лукашенко следует добровольно уйти с этого поста. "Очевидно, ему придется уйти", - заявил французский лидер в интервью изданию Le Journal du Dimanche, опубликованном в ночь на воскресенье, 27 сентября.

"Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой", - такими словами Макрон описал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после прошедших 9 августа президентских выборов. После того, как Центризбирком объявил о том, что Лукашенко одержал победу с результатом в 80 процентов голосов, десятки тысяч человек по всей стране начали ежедневно выходить на улицы с протестами.

Власть отреагировала на протесты жесткими задержаниями и избиениями демонстрантов. 23 сентября Александр Лукашенко, не уведомив об этом общественность и мировых лидеров, провел церемонию собственной инаугурации, что вызвало очередную волну возмущения граждан.

Женщины на протестах в Беларуси

По словам Эмманюэля Макрона, его восхищает мужество участвующих в протестах белорусов. "Они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране", - сказал Макрон.

Особого уважения при этом, по словам французского президента, заслуживают участвующие в протестах женщины. По данным белорусских правозащитников из центра "Весна", на протесте, состоявшемся в субботу, 26 сентября, было задержано более сотни человек.

24 сентября пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности сообщила, что Евросоюз отказывается признавать Александра Лукашенко законным избранным президентом Беларуси.

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    Автор: Галина Петровская


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