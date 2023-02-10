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Здание Банка России в МосквеФото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Банк России третий раз подряд не стал менять ключевую ставку

Даниил Сотников
53 мин. назад

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне в 7,5 процента еще на месяц, указав на проинфляционные риски из-за санкций и бюджетного дефицита.

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Совет директоров Центробанка (ЦБ) России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора по итогам заседания в пятницу, 10 февраля.  

"Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне", - объяснили решение в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза, но население по-прежнему "проявляет осторожность в потребительском поведении" и одновременно "появляются признаки восстановления потребительской активности".

Прогноз по инфляции

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция в России в этом году будет находиться в диапазоне от 5 до 7 процентов и вернется к уровню 4 процента в 2024 году. По состоянию на 6 февраля годовая инфляция составила 11,8 процента, снизившись по сравнению с декабрем 2022 года на один процентный пункт.

"В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4 процентов в дальнейшем", - предупредил регулятор.

Кроме того, к проинфляционным рискам ЦБ отнес нехватку рабочей силы в отдельных отраслях и высокие инфляционные ожидания. "Дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений могут ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. В свою очередь негативное влияние действующих внешних ограничений на потенциал российской экономики может оказаться сильнее, что также является значимым проинфляционным риском", - указал Центробанк.

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