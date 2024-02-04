Байден побеждает на праймериз демократов в Южной Каролине

Действующий президент США Джо Байден со значительным отрывом опережает соперников на первичных выборах (праймериз) Демократической партии, проходящих в субботу, 3 февраля, в Южной Каролине. О предварительных итогах голосования сообщают издания The New York Times и The Washington Post, ведущие онлайн-трансляции мероприятия.

По результатам подсчета 95 процентов голосов Байден набрал 96,2 процента голосов на мероприятии, в то время как его оппоненты - писательница Марианна Уильямсон и конгрессмен от Миннесоты Дин Филлипс - 2,1 и 1,7 процента соответственно. Оба соперника действующего главы Белого дома отставали от него и в опросах граждан, которые проходили перед праймериз.

Во время предвыборной кампании в 2020 году Южная Каролина также была штатом, в котором Байден одержал неоспоримую победу на праймериз - и в 2024 году ее граждане снова подтолкнули демократов к тому, чтобы "выиграть президентское кресло и сделать Дональда Трампа проигравшим", заявил Байден.

Голосование в Южной Каролине - первые официальные праймериз Демократической партии перед выборами президента США, которые состоятся в ноябре. Ввиду этого эксперты рассматривали мероприятие как проверку настроений избирателей относительно Байдена, так как политик не пользуется неоспоримой поддержкой.

Байден почти утвержден как кандидат от демократов

У действующего президента США нет серьезных конкурентов среди членов Демократической партии, отмечает агентство AFP - его победу можно ожидать и на дальнейших праймериз демократов. Однако 81-летний Байден уже сейчас является самым старым действующим президентом Соединенных Штатов, ввиду чего у избирателей могут быть сомнения в его кандидатуре.

В конце января главный вероятный оппонент Байдена от республиканцев, экс-президент страны Дональд Трамп также выиграл первые праймериз своей партии, прошедшие в Нью-Гемпшире. По итогам голосования он набрал 52,7 процента, в то время как его соперник по партии, бывшая постоянная представительница США в ООН Никки Хейли - 43,7 процента.

Хейли при этом осталась единственным оппонентом Трампа среди республиканцев - за несколько дней до праймериз из президентской гонки вышел губернатор Флориды Рон Десантис, открыто поддержав своего соперника и экс-президента. Сам же Трамп довольно резко высказался о Хейли после праймериз, назвав ее "самозванкой", которая хочет присвоить себе победу.

Окончательно кандидаты на президентские выборы в США от обеих партий будут выдвинуты летом. Само же голосование состоится 5 ноября 2024 года. Для союзников Вашингтона победа Трампа на выборах грозит изменениями в отношениях из-за его резких высказываний - к примеру, он пообещал, что Соединенные Штаты при его возвращении в Белый дом выйдут из НАТО.

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