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КонфликтыЛиван

Байден и Макрон готовятся объявить прекращение огня в Ливане

Алексей Волошинов
26 ноября 2024 г.

По данным ливанских источников Reuters, президенты США и Франции планируют объявить о прекращении огня в Ливане, где Израиль проводит операцию против "Хезболлах", в течение 36 часов.

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Человек снимает на телефон взрыв в Бейруте после удара израильской армии (фото из архива)
Человек снимает на телефон взрыв в Бейруте после удара израильской армии (фото из архива)Фото: Mohammed Yassin/REUTERS

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон готовятся объявить о прекращении огня в Ливане, где продолжаются боевые действия между израильской армией и террористической организацией "Хезболлах", в течение ближайших 36 часов. Об этом со ссылкой на четырех высокопоставленных ливанских чиновников сообщает агентство Reuters в понедельник, 25 ноября.

По данным журналистов, уже во вторник, 26 ноября, израильский кабмин планирует собраться, чтобы утвердить соглашение о перемирии с "Хезболлах". Вице-спикер парламента Ливана Элиас Бу Сааб в комментарии Reuters заявил, что Бейрут не видит "серьезных препятствий" для реализации предложенного США плана по прекращению огня, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "не передумает".

Госдеп США надеется на скорое прекращение огня в Ливане

Ранее в тот же день представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон "продолжает работать над тем, чтобы попытаться достичь соглашения" о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах". "И мы надеемся, что нам это удастся", - добавил он.

Миллер отметил, что стороны "достигли значительного прогресса на пути заключения соглашения" за последние несколько дней.

Каким может быть соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах"

Reuters пишет, что переговоры о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах" были основаны на выполнении резолюции 1701 Совбеза ООН 2006 года. Согласно ей, в приграничный с Израилем район Ливана должна войти регулярная ливанская армия и миротворческий контингент UNIFIL, а радикальное шиитское движение обязано отвести свои войска за реку Литани, расположенную в 30 километрах от израильско-ливанской границы.

По словам Элиаса Бу Сааба, проект соглашения предполагает вывод израильских войск из южного Ливана и размещение в нем ливанской армии в течение 60 дней. За режимом прекращения огня, по данным чиновника, будет следить специально созданный комитет из пяти стран под председательством США, в который также войдет Франция.

При этом посол Израиля в ООН Данни Данон заявил, что страна сохранит возможность наносить удары по югу Ливана при определенных обстоятельствах.

ЦАХАЛ: "Хезболлах" выпустило около 250 ракет по Израилю

В воскресенье, 24 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что движение "Хезболлах" выпустило по центральной и северной части страны около 250 ракет из Ливана.

Представители движения в свою очередь заявили, что впервые осуществили воздушную атаку "с помощью роя ударных беспилотников" по военно-морской базе Ашдод на юге Израиля. По утверждению "Хезболлах", ракеты и рой ударных дронов также нанесли удар по "военной цели" в Тель-Авиве. Израильские военные не прокомментировали информацию о конкретных целях.

Агентство AFP со ссылкой на медучреждения сообщило, что минимум 11 человек получили ранения.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 44 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

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