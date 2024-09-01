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"Бабушки против правых" получили Ахенскую премию мира

Екатерина Венкина
1 сентября 2024 г.

Бабушки и дедушки, которые живут "политическим плюрализмом" и противостоят праворадикалам в ФРГ и Европе, удостоились престижной международной награды.

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Собор в Ахене
Собор в Ахене (март 2020 года)Фото: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance

Германской организации Omas gegen Rechts ("Бабушки против правых") и балканской Молодежной инициативе за права человека (YIHR) вручили Ахенскую премию мира. Вручение состоялось в воскресенье, 1 сентября, в актовом зале Аула Каролина в немецком городе Ахен.

"Бабушки (и дедушки), живущие политическим плюрализмом"

"Быстро растущее движение "Бабушки против правых" активно выступает за равные права и толерантность, а также против антисемитизма, расизма и антифеминизма, используя различные формы активности, и противостоит праворадикальным и фашистским тенденциям в Германии и других европейских странах", - пояснили учредители награды.

Организация популярна среди различных возрастных групп. "Бабушки (и дедушки) живут политическим плюрализмом", объединены целью борьбы с правым радикализмом - особенно в Восточной Германии (где сильны позиции правопопулистов) эта приверженность требует большого мужества, пояснили устроители.

YIHR помогает молодежи преодолевать последствия балканских войн

YIHR организует программы для молодых людей в Сербии, Хорватии, Черногории, Косово, Боснии и Герцеговине. Инициатива способствует участию молодых людей в демократизации общества, проработке прошлого и преодолению последствий балканских войн.

В 2023 году награду получили феминистки из России

Ахенская премия мира - престижная международная награда, которая вручается с 1988 года за инициативы, способствующие миру и взаимопониманию. Денежный эквивалент награды составляет 2000 евро - по 1000 евро на каждого лауреата. В 2023 году премии удостоились основанное в России движение "Феминистское антивоенное сопротивление" и израильский Фонд защитников прав человека.

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