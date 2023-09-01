Ахенская премия мира - феминисткам из России

В западногерманском Ахене прошла церемония вручения премии мира. Лауреатами в 2023 году стали активистки "Феминистского антивоенного сопротивления" из России и правозащитники из Израиля.

Через несколько месяцев после вручения премии имени Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу в Ахене снова наградили тех, кто противостоит войне - на это раз с российской стороны. Ахенскую премию мира в пятницу, 1 сентября, получили активистки российского движения"Феминистское антивоенное сопротивление" (ФАС). "Война начинается дома и закончиться она должна тоже дома. Ведь она питается насилием внутри нашего общества, - заявили представительницы ФАС на церемонии в западногерманском городе. - Поэтому феминизм - неотъемлемая часть сопротивления войне".

Ахенская премия мира была основана одноименной организацией в 1988 году, корни которой - в немецком движении за мир. Организация объединяет разные общественные группы, в том числе церковь и профсоюзы. Премию ежегодно вручают в отмечаемый 1 сентября в Германии Всемирный день мира, лауреаты - национальные и международные активисты. В 2004 году премию получила организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга".

В 2019 году номинация на премию украинского журналиста Руслана Коцабы вызвала острые дискуссии, в итоге премию он не получил. Коцабу обвиняли в антисемитизме, правление Ахенской премии мира высказалось против его награждения. Журналист и блогер извинился за свои ранние высказывания и отказался от награды.

Ахен Фото: picture-alliance/blickwinkel/S. Ziese

Протест против "войны и патриархата"

В этом году российские активистки получили премию за сопротивление войне России против Украины. ФАС является одним из немногих голосов протеста в РФ. Движение возникло из ощущения бессилия и желания что-то сделать, рассказала в беседе с DW одна из активисток, Екатерина, которая сейчас живет в Германии. Тогда в Москве это помогло ей остаться "на плаву" в первые месяцы войны.

Уже на следующий день после открытого вторжения армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года был опубликован манифест ФАС, в котором его авторы критиковали не только войну, но и "патриархат, авторитаризм и милитаризм". Последовали акции протеста - кресты во дворах в память о погибших в Мариуполе, антивоенные стикеры или замена ценников в магазинах на цифры с числом погибших. Но для многих и это было слишком опасно, поскольку в России за любую критику войны грозит многолетнее заключение.

"Один человек не поехал на войну - прекрасно"

Сегодня ФАС работает за границей и в российском подполье. По словам Екатерины, активистки есть во всех крупных городах РФ. Единой структуры нет, движение организовано горизонтально в целях защиты от преследования. Протест тоже стал еще более осторожным. Например, активистки распечатывают и распространяют газету для женщин, где среди рецептов еды есть рекомендации, как избежать мобилизации. "Избежали мобилизации - один человек не поехал на войну. Мне кажется, это прекрасно", - говорит другая активистка, Ольга.

"Активизм - это только верхушка айсберга, большая часть деятельности ФАС нигде не анонсируется, о ней нигде не говорится, о ней знают участники, причем даже не все, а только те, кто вовлечен в это", - говорит Ольга. По ее словам, речь может идти о юридической или психологической помощи. Противостояние войне она называет "марафоном".

"Пока Путин и этот режим существуют в России - мира не будет", - отметили активистки в речи на церемонии в Ахене, где они смогли появиться для получения награды в масках. Они заявили, что хотят "справедливого мира, без оккупированных территорий, без рабства и пыток, тюрем и эксплуатации, без диктатур, без замалчивания насилия в любых его проявлениях". Свою награду представительницы ФАС посвятили "российским женщинам и ЛГБТК+ людям, уголовно преследуемым за свои антивоенные действия, идентичность, взгляды, сидящим в СИЗО и тюрьмах".

Активисты HRDF Фото: HRDF

Помощь активистам в Израиле

Второй лауреат 2023 года - организация Human Rights Defenders Fund (HRDF), которая помогает активистам в Израиле и на палестинских территориях. Группа адвокатов оказывает правовую помощь активистам, которые среди прочего выступают против израильской политики на палестинских территориях, в защиту прав ЛГБТК+ и за борьбу с глобальным потеплением. Правление Ахенской премии мира, как сказано в обосновании, также решило наградить их за стремление к справедливому урегулированию между израильтянами и палестинцами.

Ори Гивати, активист израильской неправительственной организации Breaking the Silence, в прошлом не раз получал помощь от HRDF. "Это вообще делает работу активистов возможной, - отметил он в беседе с DW. - Можно рассчитывать на то, что если что-то случится, тебе помогут, предоставят юридическую помощь". Breaking the Silence документирует анонимные показания ветеранов израильской армии об инцидентах на палестинских территориях.

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