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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Праге 6 октября 2022 года
Алиев, Пашинян, Мишель и Макрон во время встречи в Праге в октябре 2022 годаФото: Presidency of Azerbaijan/AA/picture alliance
КонфликтыАзербайджан

Азербайджан отказался от мирных переговоров с Арменией

Александра Иванова
23 мин. назад

Ильхам Алиев обижен реакцией Франции на недавнее обострение конфликта между его страной и Арменией и не желает, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон участвовал в этих переговорах как посредник.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 26 ноября, заявил, что отказывается от запланированной на 7 декабря встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе из-за желания армянской стороны подключить к ней президента Франции Эмманюэля Макрона.

Соответствующее заявление азербайджанский лидер сделал на международной конференции "Вдоль Срединного коридора: геополитика,  безопасность и экономика",  проходившей в Университете АДА в Баку. "Встреча должна была состояться в Брюсселе 7 декабря. Однако вчера Хикмет Гаджиев (помощник Ильхама Алиева. - Ред.) сообщил мне, что с ним связались из офиса (главы Европейского совета. - Ред.) Шарля Мишеля. Сообщалось, что премьер-министр Армении может дать согласие на эту встречу только в том случае, если на ней будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон. Это означает, что встреча не состоится", - цитирует азербайджанского президента информагентство Trend.

Почему Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Брюсселе

При этом Алиев обосновал свое решение реакцией Франции на недавнее обострение конфликта между его страной и Арменией. "Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была еще одна антиазербайджанская резолюция Национальной ассамблеи Франции, а затем - попытка Франции атаковать нас через саммит Франкофонии (Международной организации франкоязычных стран. - Ред.). Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией", - приводит слова Ильхама Алиева онлайн-издание EurAsia Daily.

Реакция Франции на эскалацию армяно-азербайджанского конфликта

6 октября Никол Пашинян и Ильхам Алиев в присутствии Эмманюэля Макрона и Шарля Мишеля впервые лично встретились в столице Чехии после сентябрьского обострения конфликта между их странами.

15 ноября Сенат Франции принял резолюцию под названием "Применение санкций против Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и содействие всем инициативам, направленным на установление прочного мира между двумя странами".

В резолюции Франкофонии "О кризисных ситуациях в зоне франкоязычных стран, их преодолении и укреплении мира," принятой 21 ноября по итогам 18-го международного саммита организации была выражена солидарность с ее членом организации и глубокая озабоченность недавней военной эскалацией на армяно-азербайджанской границе.

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Сообщение издания EurAsa Daily об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Брюсселе

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