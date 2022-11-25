Азербайджан отказался от мирных переговоров с Арменией

Ильхам Алиев обижен реакцией Франции на недавнее обострение конфликта между его страной и Арменией и не желает, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон участвовал в этих переговорах как посредник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 26 ноября, заявил, что отказывается от запланированной на 7 декабря встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе из-за желания армянской стороны подключить к ней президента Франции Эмманюэля Макрона.

Соответствующее заявление азербайджанский лидер сделал на международной конференции "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика", проходившей в Университете АДА в Баку. "Встреча должна была состояться в Брюсселе 7 декабря. Однако вчера Хикмет Гаджиев (помощник Ильхама Алиева. - Ред.) сообщил мне, что с ним связались из офиса (главы Европейского совета. - Ред.) Шарля Мишеля. Сообщалось, что премьер-министр Армении может дать согласие на эту встречу только в том случае, если на ней будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон. Это означает, что встреча не состоится", - цитирует азербайджанского президента информагентство Trend .

Почему Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Брюсселе

При этом Алиев обосновал свое решение реакцией Франции на недавнее обострение конфликта между его страной и Арменией. "Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была еще одна антиазербайджанская резолюция Национальной ассамблеи Франции, а затем - попытка Франции атаковать нас через саммит Франкофонии (Международной организации франкоязычных стран. - Ред.). Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией", - приводит слова Ильхама Алиева онлайн-издание EurAsia Daily .

Реакция Франции на эскалацию армяно-азербайджанского конфликта

6 октября Никол Пашинян и Ильхам Алиев в присутствии Эмманюэля Макрона и Шарля Мишеля впервые лично встретились в столице Чехии после сентябрьского обострения конфликта между их странами.

15 ноября Сенат Франции принял резолюцию под названием "Применение санкций против Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и содействие всем инициативам, направленным на установление прочного мира между двумя странами".

В резолюции Франкофонии "О кризисных ситуациях в зоне франкоязычных стран, их преодолении и укреплении мира," принятой 21 ноября по итогам 18-го международного саммита организации была выражена солидарность с ее членом организации и глубокая озабоченность недавней военной эскалацией на армяно-азербайджанской границе.

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