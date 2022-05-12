 Австрийская полиция раскрыла группу подозреваемых в торговле людьми | Новости из Германии о Европе | DW | 12.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Австрийская полиция раскрыла группу подозреваемых в торговле людьми

Более 200 человек, подозреваемых в торговле людьми, были задержаны в пяти странах Евросоюза - в Австрии, Венгрии, Словакии, Чехии и Румынии.

Австрийская полицейская машина в Граце

Австрийская полиция

Австрийская полиция задержала преступную группировку контрабандистов, предположительно ответственную, в частности, за смерть двух мигрантов от удушья. В общей сложности 205 человек, подозреваемых в торговле людьми, взяты под стражу в Австрии, Словакии, Чехии и Румынии, сообщил в четверг, 12 мая, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер. Предполагается, что ими из Венгрии в Австрию нелегально перевезены более 36 000 человек.

Мигранты, большинство из которых были сирийцами, платили за это от 3000 до 4500 евро с человека, сообщил официальный представитель австрийской полиции Йоханн Баумшлаге. По словам главы МВД Австрии Карнера, в общей сложности преступники заработали на этом примерно 152 млн евро. Согласно сведениям полиции, мигрантов доставляли в Вену, откуда многие из них намеревались добраться до Германии и Франции с помощью других групп контрабандистов.

Крупный успех в борьбе с контрабандной мафией

"Это один из самых крупных успехов в борьбе с контрабандной мафией за последние годы", - отметил Карнер о координируемом на международном уровне расследовании. "Для этих банд человеческая жизнь совершенно не имеет значения, речь идет о прибыли, алчности, жестоких мафиозных методах", - подчеркнул министр.

В октябре 2021 года недалеко от границы Австрии с Венгрией полиция остановила машину, в которой находилось около 30 человек, двое из них были мертвы. Водитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан в Латвии и экстрадирован в Австрию.

По мнению властей, организация также несет ответственность за расстрел в январе одного из пограничников, которые пытались остановить еще одно транспортное средство для проверки. Подозреваемый водитель был взят под стражу в Венгрии.

Смотрите также:

  • Мигранты на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

  • Мигранты у колючей проволоки на границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:33

Нелегалы в Германии: под подозрением - маникюрные салоны (14.07.2021)

Контекст

Путь мигрантов в ЕС: самый опасный этап - морем до Испании

Сотни африканцев тонут в волнах Атлантики и Средиземного моря при попытках достичь испанских берегов. Но сама Испания для многих из них - скорее транзитная страна. Почему?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Литва в шоке от наплыва мигрантов: гибридная месть Лукашенко (18.08.2021)  

Почему карта мечетей и исламских центров вызвала в Австрии очень неоднозначную реакцию? (13.07.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Глава Еврокомиссии назвала Россию "прямой угрозой мировому порядку"  

Вице-канцлер ФРГ: Германия готова к санкциям РФ против энергосектора  

Президент и премьер Финляндии высказались за вступление страны в НАТО  