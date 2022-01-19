 Брюгге: главный виновник гибели 39 мигрантов в Эссексе осужден на 15 лет | Новости из Германии о Европе | DW | 19.01.2022

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Европа

Брюгге: главный виновник гибели 39 мигрантов в Эссексе осужден на 15 лет

По резонансному делу о гибели вьетнамских мигрантов 19 человек приговорены судом в Брюгге к лишению свободы, в основном условно. Прежде чем отправиться в контейнере в Великобританию, нелегалы жили в квартирах в Брюсселе.

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Полицейские обследуют место трагедии, октябрь 2019 года

Более чем через два года после гибели 39 вьетнамских мигрантов в авторефрижераторе в Великобритании суд в Брюгге приговорил 45-летнего вьетнамца - главаря бельгийской группы, занимавшейся нелегальной перевозкой людей, - к 15 годам лишения свободы. Кроме того, вьетнамец, который играл ведущую роль в транспортировке нелегалов, оштрафован на сумму около 1 млн евро, примерно 2,3 млн евро были конфискованы.

Еще 18 человек признаны виновными и приговорены к лишению свободы на разные сроки, по большей части - условно. Всего на скамье подсудимых в Брюгге находились 23 человека, четверо из них были оправданы, сообщает агентство AFP.

Следствие установило, что около 15 из 39 жертв жили в двух брюссельских квартирах, прежде чем их тайно перевезли в Великобританию.

Следовавший из бельгийского порта Зебрюгге грузовой автомобиль с контейнером, в котором находились тела мигрантов, был обнаружен в промышленной зоне города Грейс в английском Эссексе 23 октября 2019 года. Все жертвы, в том числе несколько несовершеннолетних, были гражданами Вьетнама. Причиной смерти стали недостаток кислорода и перегрев.

В январе 2021 года по этому же резонансному делу суд в Лондоне приговорил четырех человек к длительным срокам заключения - от 13 до 27 лет. Задержания были проведены также во Франции и Германии.

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    Автор: Наталья Позднякова


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