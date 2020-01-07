В Австрии партнеры по коалиции усомнились в дееспособности канцлера Курца

Обвинения в коррупции, выдвинутые в адрес федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, повлекли за собой серьезные разногласия в правящей коалиции, в состав которой входят возглавляемая Курцем консервативная Австрийская народная партии (АНП) и "Зеленыt". "Мы не можем перейти к повестке дня, в этих условиях дееспособность федерального канцлера поставлена под сомнение", - заявил в четверг, 7 октября, лидер "зеленых", вице-канцлер Вернер Коглер.

Накануне прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами (WKStA), подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, заподозренных в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это, как предполагается, было частью плана, позволившего Курцу сначала прийти к власти в АНП, а в дальнейшем занять пост федерального канцлера.

Сам Себастьян Курц отверг обвинения и заявил, что не планирует уходить в отставку. Он убежден, что подозрения прокуратуры не подтвердятся.

Давление оппозиции усиливается

"Впечатление ужасающее", - сказал Вернер Коглер, комментируя ситуацию. Он добавил, что "зеленые" намерены провести переговоры со всеми парламентскими партиями, а также с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. "Мы должны работать вместе, чтобы добиться стабильности и прояснения ситуации, поэтому я хотел бы обсудить дальнейший курс действий на всех уровнях", - сказал вице-канцлер.

В среду оппозиционные партии в парламенте - Социал-демократическая партия Австрии (СПА), либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) - потребовали отставки Курца с должности главы правительства страны.

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