Австралия требует от России выдать осужденных по делу MH17
Жан Рофе
11 мин. назад
Мир знает, что Россия "укрывает убийц" пассажиров сбитого лайнера "Малайзийских авиалиний", заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
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Австралия потребовала от России выдать трех человек, признанных виновными в крушении пассажирского самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года. Приговор окружного суда Гааги по делу MH17 подтверждает, что Российская Федерация несет ответственность за эту катастрофу, сообщила журналистам в пятницу, 18 ноября, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг. "Мы призываем Россию выдать осужденных, чтобы те могли предстать перед судом за свои чудовищные преступления, - заявила Вонг. - Никакое уклонение, запутывание или дезинформация со стороны Российской Федерации не помогут ей избежать этого факта".
По словам главы австралийского МИДа, отказ России выдать этих людей стал изобличающим обвинением в адрес президента РФ Владимира Путина. "Мы хотели бы сказать России: мир знает, что вы укрываете убийц, и это кое-что говорит о вас, господин Путин", - сказала Пенни Вонг позднее в интервью австралийской телекомпании ABC.
Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, подсудимые способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Суд также признал доказанным, что самолет рейса МН17 был сбит российской ракетой ЗРК "Бук", выпущенной с поля близ поселка Первомайский.
Гиркина, Дубинского и Харченко обязали выплатить родственникам жертв в общей сложности 16 млн евро. Если они не сделают этого в течение восьми месяцев после вступления приговора в силу, компенсации заплатит государство Нидерланды, которое будет добиваться денег от осужденных.
Россия не признает вердикт
Россия отвергла приговор Гаагского суда по делу MH17, назвав его политически мотивированным. "Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии", - заявили в российском МИДе 17 ноября.
Осужденные россияне находятся в РФ. Они не будут выданы Нидерландам, сообщило информагентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы", - сказал собеседник агентства.