Австралия требует от России выдать осужденных по делу MH17

Австралия потребовала от России выдать трех человек, признанных виновными в крушении пассажирского самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года. Приговор окружного суда Гааги по делу MH17 подтверждает, что Российская Федерация несет ответственность за эту катастрофу, сообщила журналистам в пятницу, 18 ноября, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг. "Мы призываем Россию выдать осужденных, чтобы те могли предстать перед судом за свои чудовищные преступления, - заявила Вонг. - Никакое уклонение, запутывание или дезинформация со стороны Российской Федерации не помогут ей избежать этого факта".

По словам главы австралийского МИДа, отказ России выдать этих людей стал изобличающим обвинением в адрес президента РФ Владимира Путина. "Мы хотели бы сказать России: мир знает, что вы укрываете убийц, и это кое-что говорит о вас, господин Путин", - сказала Пенни Вонг позднее в интервью австралийской телекомпании ABC.

Приговор суда в Нидерландах

Днем ранее окружной суд Гааги признал бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), генерал-майора Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в катастрофе лайнера Boeing 777 малайзийской авиакомпании, которая произошла 17 июля 2014 года. Все трое заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.

Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, подсудимые способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Суд также признал доказанным, что самолет рейса МН17 был сбит российской ракетой ЗРК "Бук", выпущенной с поля близ поселка Первомайский.

Гиркина, Дубинского и Харченко обязали выплатить родственникам жертв в общей сложности 16 млн евро. Если они не сделают этого в течение восьми месяцев после вступления приговора в силу, компенсации заплатит государство Нидерланды, которое будет добиваться денег от осужденных.

Россия не признает вердикт

Россия отвергла приговор Гаагского суда по делу MH17, назвав его политически мотивированным. "Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии", - заявили в российском МИДе 17 ноября.

Осужденные россияне находятся в РФ. Они не будут выданы Нидерландам, сообщило информагентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы", - сказал собеседник агентства.

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