Австралия и Индонезия заключили оборонное соглашение

Австралия и Индонезия обновили оборонный пакт 2012 года. Новое соглашение, в частности, регулирует параметры совместных учений сил обороны.

Австралия и Индонезия заключили соглашение об оборонном сотрудничестве. Об этом заявил во вторник, 20 августа, австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.

Как уточнила информационная служба ABC News, речь идет об обновлении оборонного пакта 2012 года. По ее данным, австралийские власти считают новые договоренности одним из наиболее важных стратегических документов - со времени заключения двустороннего соглашения в сфере безопасности в ноябре 2006 года.

Новый документ, в частности, регулирует параметры совместных учений сил обороны двух стран. Он важен на фоне непростой совместной истории, в ходе которой взаимодействие в сфере безопасности регулярно сбоило из-за дипломатических и политических разногласией, напомнила ABC News.

"Этот исторический договор... станет жизненно важной основой для наших двух стран в поддержании безопасности друг друга", - указал Альбанезе, добавив, что официальное подписание соглашения ожидается в ближайшие дни.

Визит избранного президента Индонезии в Австралию

Премьер-министр Австралии Альбанезе и министр обороны Ричард Марлз принимают избранного президента Индонезии Прабово Субианто в Канберре с 19 по 20 августа. Это первый визит Субианто в Австралию после всеобщих выборов в Индонезии в феврале.

Стороны обсуждают аспекты для дальнейшего взаимодействия в области экономики, безопасности и экологии. В этом году оба государства отмечают 75-летие установления дипотношений.

Сотрудничество в рамках AUKUS

В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. В рамках заключенного пакта Вашингтон и Лондон пообещали Канберре помочь создать собственный атомный подводный флот.

В октябре 2023 года министерство обороны Великобритании заключило новый контракт на сумму 4 млрд фунтов стерлингов (4,6 млрд евро) на строительство подлодок в рамках AUKUS.