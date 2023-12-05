Явлинский рассказал об обсуждении войны в Украине с Путиным

Политик напомнил, что уже был посредником в Чечне и на Дубровке. По мнению Явлинского, в конфликте вокруг Украины виноваты все стороны, в том числе Запад.

Основатель либеральной партии "Яблоко" Григорий Явлинский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в октябре предлагал свою кандидатуру в качестве посредника в гипотетических переговорах Украины и России. Об этом Явлинский рассказал в интервью агентству РБК , опубликованном во вторник, 5 декабря.

Явлинский напомнил, что у него есть посреднический опыт. "Я могу представлять только Россию, не могу быть от кого-то другого. Но да, я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов", - заявил Явлинский.

По словам политика, для него "Россия и Украина - как правая и левая рука". Он напомнил, что сам родился во Львове, где и сейчас живет его брат.

"Я излагал аргументы, а президент ничего не ответил на них"

Явлинский рассказал, что на встрече с Путиным приводил аргументы за скорейшее прекращение огня в Украине. "Я излагал аргументы, а президент ничего не ответил на них. Вопрос остался открытым. Но президент очень серьезные уточняющие вопросы задавал. Это был глубокий и долгий разговор", - отметил политик.

По мнению Явлинского, главное - прекращение огня, а дальше будут долгие переговоры, которые "будут срываться, будут начинаться вновь, возникнет множество технических вопросов: разведение войск, демаркационная линия, кто будет за этим наблюдать, будут ли там международные силы".

При этом Явлинский отметил, что еще три месяца назад "даже не было такого словоупотребления", как прекращение огня, а сейчас, по его словам, "захлебнулось украинское контрнаступление, появился Ближний Восток, начались политические конфликты в Киеве". "Значит, прекращение огня скоро станет главным словосочетанием. Это еще не мейнстрим, но оно уже появляется время от времени. Это будет. Но каждый день откладывания этого решения стоит жизней", - убежден Явлинский.

"В конфликте виноваты все"

По мнению Григория Явлинского, в в войне в Украине "виноваты все". "До сих пор никто не хочет даже всерьез разговаривать о прекращении огня. А стоять за чьей-то спиной, говорить: "Я тебе дам любое оружие, ты только воюй, а сам я воевать не буду - пусть твоих людей там убивают" - это политика?" - заявил он.

Явлинский убежден, что на предстоящих переговорах необходимо видеть "отдаленную перспективу на 2050 год". "Сейчас мир устроен так, что вообще никто не знает, что такое будет НАТО через 30-40 лет", - пояснил он.

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