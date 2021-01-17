Авиакомпания Nordwind начала проверку из-за слов пилота о Навальном

Авиакомпания Nordwind начала служебную проверку в отношении пилота, заявившего, что из-за закрытия аэропорта Внуково в день возвращения известного российского оппозиционера Алексея Навального в Москву, у некоторых самолетов чуть не закончилось топливо. Об этом говорится в сообщениях, выложенных на страницах Nordwind в Facebook и Instagram в среду, 20 января.

В сообщениях отмечается, что, согласно политике авиакомпании, подобное выражение позиции является абсолютно недопустимым, и в настоящее время проводится служебная проверка, по итогам которой к пилоту могут быть применены необходимые меры воздействия.

Nordwind: В день прилета Навального рейсы выполнялись по плану

Nordwind подчеркнула, что в день возвращения Навального все рейсы выполнялись по плану и не сталкивались с заменой аэропортов, а указанный пилот в тот день не работал. "Опубликованное мнение пилота являлось исключительно его частной позицией", - указала авиакомпания.

Ранее в соцсетях разошелся пост из Instagram пилота Максима Пыркова. Он выложил фотографию из кабины пилота и написал, что из-за прилета "клоуна из Берлина" и закрытия Внуково некоторые самолеты были отправлены на запасные аэродромы, и у них чуть не закончилось топливо. Позднее Пырков закрыл свою страницу в Instagram.

Пользователи соцсетей, изучившие профиль Пыркова, сделали вывод, что он работает в Nordwind. Компанию стали отмечать в постах в соцсетях, требуя отреагировать на высказывания пилота. Также Nordwind снизили рейтинг в магазине приложений Google Play, сообщил TJournal.

Возвращение Навального на родину

Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИНпо обвинению в нарушении правил условного срока по делу "Ив Роше". На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.

Согласно расписанию, самолет Навального должен был приземлиться в аэропорту Внуково. Туда приехали его сторонники, но их разогнал ОМОН. Незадолго до посадки рейса Навального стало известно о закрытии Внуково. Самолет авиакомпании "Победа", на котором летел оппозиционер, приземлился в Шереметьево. Туда же были перенаправлены еще три рейса.

Пресс-служба Внуково объяснила временное закрытие аэропорта тем, что на пересечении двух взлетно-посадочных полос сломалась снегоуборочная техника. При этом, по данным Baza, руководство "Победы" и его материнской компании "Аэрофлот" еще за сутки знало о внезапном маневре с заменой аэропортов. Экипаж самолета Навального якобы также предупредили об этом.

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