 The Washington Post: Авиабазу в Крыму взорвали украинские спецназовцы | Новости из Германии о Европе | DW | 12.08.2022

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Европа

The Washington Post: Авиабазу в Крыму взорвали украинские спецназовцы

Атака, совершенная на военный аэродром Саки, может негативно повлиять на способность россиян удерживать контроль над югом Украины.

Поселок Новофедоровка

Мощная атака на российскую авиабазу в оккупированном Крыму совершили украинские спецназовцы. Об этом сообщила в пятницу, 12 августа, американская газета The Washington Post со ссылкой на сведения, предоставленные на условиях анонимности неким украинским чиновником. О деталях операции он не рассказал.

Согласно сделанному в среду заявлению воздушных сил Украины, на базе уничтожены по меньшей мере девять российских военных самолетов. Если эти сведения подтвердятся, потери в Саках станут самыми  крупными потерями российских ВВС, понесенными за одни сутки. В результате Москве будет сложнее атаковать украинские города.

Возможные последствия для российской стороны

После этой атаки также может повыситься вероятность того, что россиянам будет сложно удерживать контроль над югом Украины в долгосрочной перспективе. 

Если Крым уязвим к дальнейшим нападениям, то Россия вынуждена будет охранять ту часть оккупированной территории полуострова, которую Кремль считал недостижимой и чувствовал себя там в безопасности. Также могут возникнуть проблемы со снабжением, указал Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, а ныне глава независимой украинской аналитической организации Центр оборонных стратегий.

О том, что именно вызвало  взрывы на базе, существуют лишь предположения. Некоторые военные эксперты подозревают, что удар нанесен с помощью дрона. Возможно, БПЛА направили оперативники, которые скрывались неподалеку от базы.

Другая выдвигаемая экспертами версия - это заделка взрывчатки представителями движения сопротивления. Ракета могла нанести такой ущерб, но нет данных о том, что у Украины есть снаряды необходимой для этого дальности.

Военный аэродром в Новофедоровке вблизи города Саки, где 9 августа  прогремели взрывы, находится в более чем 200 км от ближайшей линии фронта, и в соответствии с утверждением американских чиновников, никакого американского оружия там не применялось. Соответственно, использование для ударов по объектам в Крыму РСЗО HIMARS исключается. А вот бойцы сопротивления могли сыграть важную роль в определении главных целей, таких как составы и командные пункты, пишет The Washington Post.

Аэродром используется для атак на Украину

Военный аэродром Саки около поселка Новофедоровка используется как авиабаза Минобороны РФ. Здесь базируются самолеты и вертолеты, в том числе морской авиации. Кроме того, там находится наземный испытательный тренировочный комплекс для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

По данным украинских СМИ, аэродром неоднократно использовали самолеты, наносившие удары по территории Украины.

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    Автор: Светлана Савченко, Максим Филимонов


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