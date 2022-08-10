168-й день войны России против Украины: главные события

На 168-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Военные действия

В ВСУ подтвердили уничтожение девяти российских самолетов на военном аэродроме "Саки" в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщается в регулярной сводке Генштаба ВСУ по потерям российских войск с начала войны в Украине. Накануне на территории авиабазы прогремело несколько мощных взрывов. В Минобороны РФ заявили, что их причиной стало "нарушение правил противопожарной безопасности".

Украинские военные нанесли удар по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области - важному звену в логистических цепочках российских военных. "Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", - сообщили в оперативном командовании "Юг".

Российские военные применили РСЗО "Ураган" для удара по центральной части Бахмута. В результате попаданий в магазины, частные дома и многоэтажки погибли 7 мирных граждан, еще 6 получили ранения, заявили в Донецкой областной прокуратуре. "Полные данные о погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары", - отмечается в сообщении.

Вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Главы министерств иностранных дел стран G7 призвали Россию передать контроль над Запорожской АЭС и всеми "ядерно-техническими объектами внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца - Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию", говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД ФРГ. В документе выражается глубокая обеспокоенность "серьезной угрозой, которую представляет захват украинских ядерных объектов и другие действия российских вооруженных сил, что значительно повышает риск ядерной аварии или инцидента и подвергает опасности население Украины, соседних государств и мировое сообщество".

Москва запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с артобстрелами Запорожской АЭС в Энергодаре. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил обеспокоенность в связи с обстрелами станции. Он подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов агентства по защите и гарантиям безопасности на АЭС. Москва и Киев обвиняют друг друга в ударах по Запорожской АЭС 5-6 августа.

При переключении Запорожской АЭС на российскую энергосистему линии электропередачи для ее соединения могут быть перебиты Вооруженными силами Украины, заявил президент национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин. "Я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины - перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", - сказал он.

Западная военная помощь Украине

Вооруженные силы Украины получили от Германии еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, сообщило правительство ФРГ. В результате, Украине переданы уже 12 таких ЗСУ. Кроме того, за последние несколько дней Украине поставлено 49 тысяч снарядов к Gepard и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

По данным министерства обороны Украины, на данный момент лишь пять из пятнадцати поставленных Германией и Нидерландами самоходных гаубиц PzH 2000 находятся в рабочем состоянии. Об этом сообщил член комитета германского бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер (Marcus Faber) по возвращении из многодневной поездки по Украине. По сведениям политика, пока еще ни одна самоходная гаубица не была уничтожена российскими военными. Фабер отметил, что ВСУ активно используют гаубицы, которые, соответственно, нуждаются в запчастях.

Россия формирует новые части для войны в Украине

Россия почти наверняка формирует новое крупное подразделение для войны в Украине. 3-й армейский корпус дислоцируется в районе поселка Мулино Нижегородской области, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведслужбы. Этот корпус, по всей видимости, планируется сформировать преимущественно из добровольческих батальонов. А британском Минобороны, однако, полагают, что Москве, очевидно, не удастся достичь обычной для российской армии численности корпуса в 15 - 20 тысяч военнослужащих из-за отсутствия боевого энтузиазма среди населения.

Российские власти, по всей видимости, привлекают лидеров иммигрантских и этнических организаций в РФ для формирования добровольческих подразделений для участия в войне против Украины, сообщил американский Институт изучения войны (ISW). В отчете, в частности, упоминается добровольческий батальон "Амир Тимур", укомплектованный узбекскими гражданами, проживающими в Пермском крае.

Посольство Узбекистана в России предостерегло соотечественников от участия в войне на территории иностранных государств, в том числе Украины. В дипмиссии отметили, что наемничество, согласно ст. 154 УК Узбекистана, карается лишением свободы на срок до 10 лет.

Лишить россиян европейских виз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны Евросоюза и "Большой семерки" прекратить выдавать визы россиянам. "Призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. Президент Владимир Зеленский вполне правильно настаивает на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну в Украине. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", - написал Кулеба в своем микроблоге Twitter. Ранее с аналогичным призывом уже выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В ЕС уже начали обсуждать возможность прекращения выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Запрет может стать частью нового, уже седьмого пакета санкций против России. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit), Германия приняла к сведению соответствующие призывы, но пока не определилась по данному вопросу. В МИД ФРГ предупредили, что в случае принятия такого запрета могут пострадать не только российские туристы, но и родственники граждан стран ЕС и россиян, проживающих в странах Евросоюза, а также представители российского гражданского общества, школьники и студенты.

Прокачка нефти через Украину восстановлена

Прокачка через Украину российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Европу восстановлена, сообщила словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft. В компании отметили, что Slovnaft и венгерский материнский концерн MOL оплатили сборы за транзит российской нефти через Украину за август. Российский оператор "Транснефть" 9 августа сообщил, что прокачка нефти по южной ветке "Дружбы" была прекращена 4 августа из-за невозможности оплатить сбор за транзит на фоне санкций против России.

Крупнейший в Европе авиаконцерн Lufthansa объявил об отмене полетов в Россию и Украину как минимум до 25 марта 2023 года. В немецкой компании отметили, что воздушное пространство Украины в настоящее время закрыто, а полеты в Россию и использование ее воздушного пространство невозможны из-за "текущей нормативно-правовой ситуации".

Украина обратилась к Швейцарии с просьбой представлять ее интересы в России, соответствующие переговоры с Киевом завершены, сообщил швейцарский МИД в Берне. По словам представителя ведомства, Швейцария готова выступить в качестве дипломатического посредника между Москвой и Киевом, однако для этого необходимо согласие РФ. В настоящее время Швейцария представляет интересы США в Иране, Ирана в Канаде, взаимно России и Грузии, а также Саудовской Аравии и Ирана.

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