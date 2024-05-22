"Аталанта" (Бергамо) выиграла футбольную Лигу Европы

В финале турнира Лиги Европы итальянцы разгромили со счетом 3:0 "Байер" из Леверкузена, прервав беспроигрышную серию немцев, которая состояла из 51 матча.

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" (Бергамо) впервые в своей истории завоевал европейский кубок, разгромив со счетом 3:0 в финале розыгрыша Лиги Европы 2023-24 годов немецкий клуб "Байер" (Леверкузен). Матч проходил в Дублине вечером в среду, 22 мая, хет-трик записал на свой счет нигерийский легионер "Аталанты" Адемола Лукман.

Тем самым итальянский клуб прервал беспроигрышную серию "Байера", состоящую из 51 матча подряд и ставшую абсолютным рекордом за всю клубную историю в Европе. Кроме того клуб из Леверкузена, впервые за свою 120-летнюю историю ставший чемпионом бундеслиги, лишился надежды на "требл", или "золотой хет-трик": завоевание трех трофеев за один сезон. Сейчас на это достижение в текущем сезоне претендует всего один европейский клуб - мадридский "Реал".

В пятницу, 25 мая, "Байер" сыграет в финале Кубка Германии против "Кайзерслаутерна". В случае победы подопечные испанского тренера Хаби Алонсо станут обладателями двух главных футбольных трофеев Германии.