Германия уступила Бразилии право принять ЧМ среди женщин

Голоса в пользу Бразилии распределились в соотношении 78:119. Германия подавала заявку на проведение ЧМ 2027 года совместно с Бельгией и Нидерландами.

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2027 года состоится в Бразилии. Такое решение было принято в пятницу, 17 мая, на конгрессе Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) в Бангкоке. Совместная заявка Германии, Бельгии и Нидерландов провалилась.

Как сообщает агентство dpa, голоса распределились в соотношении 78:119 в пользу Бразилии. "Поздравления Бразилии, это было честное соревнование", - заявил глава Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф (Bernd Neuendorf).

Изначально на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин претендовали также США и Мексика, направившие ФИФА совместную заявку. Однако эти страны добровольно снялись с дистанции в конце апреля.

В 2023 году мировое футбольное первенство среди женщин прошло в Австралии и Новой Зеландии. Чемпионками мира тогда стали представительницы Испании.