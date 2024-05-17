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Германия уступила Бразилии право принять ЧМ среди женщин

Александра Иванова
17 мая 2024 г.

Голоса в пользу Бразилии распределились в соотношении 78:119. Германия подавала заявку на проведение ЧМ 2027 года совместно с Бельгией и Нидерландами.

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Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино объявляет, кто станет хозяином ЧМ-2027 среди женщин
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино объявляет, кто станет хозяином ЧМ-2027 среди женщинФото: Sakchai Lalit/AP/picture alliance

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2027 года состоится в Бразилии. Такое решение было принято в пятницу, 17 мая, на конгрессе Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) в Бангкоке. Совместная заявка Германии, Бельгии и  Нидерландов провалилась.

Как сообщает агентство dpa, голоса распределились в соотношении 78:119 в пользу Бразилии. "Поздравления Бразилии, это было честное соревнование", - заявил глава Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф (Bernd Neuendorf).

Изначально на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин претендовали также США и Мексика, направившие ФИФА совместную заявку. Однако эти страны добровольно снялись с дистанции в конце апреля.

В 2023 году мировое футбольное первенство среди женщин прошло в Австралии и Новой Зеландии. Чемпионками мира тогда стали представительницы Испании.

 

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