Взрыв в Леверкузене: зачем немцам химзаводы вблизи городов

Рейнская область в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия - один из крупнейших в Европе центров химической промышленности. В этой отрасли здесь задействованы более 260 предприятий, на которых трудятся свыше 70 000 человек. В плотно заселенном районе неподалеку от Кельна базируются такие транснациональные корпорации, как фармацевтическая компания Bayer, прославившаяся в свое время благодаря торговым маркам "аспирин" и "героин", американская нефтяная компания ExxonMobil Chemical, британский производитель химикатов Ineos и другие.

Взрыв в Chempark

Многие заводы сосредоточены на территории индустриальных парков. В том числе - и в Chempark Leverkusen, где 27 июля произошел мощный взрыв, по последним данным, унесший жизни пяти человек. Еще двое числятся пропавшими без вести, пострадали более 30. В результате взрыва и вспыхнувшего пожара образовалось огромное облако дыма, частицы сажи осели в близлежащих населенных пунктах.

Столб дыма после взрыва в индустриальном парке Леверкузена

Операторы химпарка в сотрудничестве с властями проводят мониторинг загрязнения воздуха. Местных жителей предупредили, чтобы до выяснения ситуации они не позволяли детям играть на улице, не пользовались открытыми бассейнами, не ели фрукты и овощи из сада и не заносили сажу в свои дома.

Как получилось, что крупные города и индустриальные парки существуют в непосредственной близости друг от друга? И насколько это опасно? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно заглянуть в историю Рейнской области как промышленного региона.

Карл Леверкуз и фабрика красителей

Уже во второй половине 19 века многие химические предприятия были построены близ Рейна - одной из главных артерий для транспортировки крупных грузов. Расположенный на его берегу город Леверкузен обязан химической промышленности даже своим названием - в 1861 году химик Карл Леверкуз (Carl Leverkus) перенес свой завод по производству ультрамарина из Вермельскирхена в небольшой городок Висдорф-на-Рейне.

Спустя пару десятилетий сюда из Эльберфельда (сегодня - часть города Вупперталь), ставшего для него слишком тесным, перебрался и предшественник знаменитого химического концерна Bayer - фабрика красителей "Фридрих Байер и Ко". Благодаря заводу Леверкуза на берегу Рейна уже были подготовлены все важные предпосылки для крупного производства.

Производство жаропонижающего средства фенацетин на заводе Bayer в Эльберфельде в 1888 году

Поскольку владельцы предприятий были заинтересованы в том, чтобы обеспечить своим сотрудникам кратчайший путь к месту работы, дома строили в непосредственной близости от заводов. Постепенно рабочие поселки превращались в городки, и в конце концов из них образовался сегодняшний Леверкузен. Количество рабочих мест росло, что, в свою очередь, вызвало приток населения в такие города, как Кельн.

Во время так называемого экономического чуда послевоенных лет химическая промышленность в Рейнской области разрослась еще больше. На рубеже 90-х и 2000-х началась реструктуризация, в ходе которой отдельные химпредприятия сгруппировались в так называемых индустриальных парках. Суть этих изменений заключалась в том, чтобы сосредоточить производственные мощности различных компаний на одной территории, где фирмы могли бы сотрудничать, пользуясь общей инфраструктурой.

Кельн - химическая столица Европы

"Модель немецких химпарков - это экспортный хит", - говорит Эрнст Григат (Ernst Grigat) - доктор химических наук, более десяти лет руководивший работой промпарков в Леверкузене, Дормагене и Крефельд-Юрдингене. По Словам Григата, в Китае были построены свыше тысячи индустриальных парков по немецкому образцу. Концентрация знаний и ресурсов в одном месте позволяет лучше обеспечивать безопасность и охрану окружающей среды, уверен он.

Химпарк в Весселинге

Близкое соседство позволяет предприятиям сотрудничать друг с другом, даже если они входят в разные промпарки, поясняет Григат: "Существует очень тесная связь между рейнскими предприятиями, между Дормагеном, Леверкузеном и Весселингом".

Кроме того, выгодное местоположение открывает им доступ к морским портам, находится на стыке многих европейских транспортных осей и связано с уникальной системой трубопроводов, через которые можно транспортировать до 50% произведенных химических веществ. "Жители Кельна, наверное об этом не знают, - замечает Григат, - но Кельн - это химическая столица Германии, а возможно, даже Европы".

Опасности производства химикатов вблизи городов

Однако такие выгоды таят в себе известную опасность. Так, в результате взрыва на химическом заводе в Леверкузене токсичные соединения могли попасть в окружающую среду и распространиться на жилые районы.

Индустриальный парк в Леверкузене

В земельном управлении по охране окружающей среды Северного Рейна - Вестфалии (LANUV) сообщили, что пока анализируют возможное загрязнение, однако уже сейчас известно, что сгорели контейнеры с хлорированными растворителями.

"По этой причине мы в настоящий момент предполагаем, что диоксин, полихлорированные бифенилы (ПХБ) и фураны были перенесены вместе с облаком дыма на близлежащие жилые районы", - сказал пресс-секретарь ведомства в интервью немецкому агентству dpa. По его словам, пока не установлено, каким был уровень концентрации этих веществ в воздухе сразу после взрыва.

Насколько вредны токсины, которые могли попасть в воздух после взрыва?

Химикаты, о которых идет речь, не должны представлять большой опасности для местных жителей, заверил dpa Даниэль Дитрих (Daniel Dietrich), руководитель рабочей группы по исследованиям клинической и экологической токсикологии в Университете Констанца.

"Диоксин, ПХБ и фураны определенно связаны с пороками развития новорожденных у животных и в меньшей степени - у людей, - отметил он. - Но - и это очень большое "но" - только в высоких концентрациях. А они не могут возникнуть, если загрязненная территория со временем очищается". Дитрих добавил, что эти вещества легко смываются и представляют небольшую опасность, если их не проглатывать.

Профессор Мартин Вилкс (Martin Wilks) из швейцарского Центра прикладной клинической токсикологии рассказал DW, что пожар мог представлять опасность для здоровья спасателей, но она быстро миновала. Главную токсикологическую угрозу несут, по его словам, удушающие газы, в том числе монооксид углерода (угарный газ), двуокись углерода (углекислый газ) и цианид.

Расположение индустриальных парков в Рейнской области

"Они особенно опасны в непосредственной близости и сразу после начала пожара, поскольку обладают высокой и острой токсичностью. Поэтому пожарные и другие спасатели всегда носят респираторы в таких ситуациях. Особенно опасны эти газы в закрытых помещениях, но они относительно быстро рассеиваются на открытом воздухе", - уточнил он.

По словам профессора Вилкса, газы, которые потенциально содержались в облаке дыма в Леверкузене, могут вызывать острое респираторное расстройство. Также, по его мнению, в зависимости от состава горящих соединений, мелкая пыль и другие субстанции могут распространяться на обширные территории и загрязнять почву и растения.

Опасность соседства городов с химпарками преувеличена?

Однако бывший глава Chempark Эрнст Григат считает, что близость предприятий химической промышленности к городам вовсе не обязательно представляет риск для здоровья людей. Конечно, в химическом производстве есть промежуточные продукты, которые могут нести угрозу, признает он, однако существенное преимущество заключается в том, что в химпарках есть необходимые структуры для обеспечения безопасности - например, заводские пожарные бригады, специально обученные обращению с токсичными веществами.

Поэтому новые компании теперь открываются прямо в химических парках, чтобы обезопасить себя, в том числе и в правовом отношении. И заводы, которые когда-то располагались в промышленной зоне, но теперь из-за роста городов вдруг оказались в центре населенных пунктов, предпочитают переезд в индустриальный парк. По оценке Григата, химпарки как правило настолько велики по своей площади, что это позволяет обеспечивать безопасную дистанцию, даже несмотря на близость к жилым районам.

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