В результате взрыва на химпредприятии в Германии погибли два человека

На территории немецкого химического предприятия Currenta в Леверкузене на западе Германии утром во вторник, 27 июля, произошел взрыв. В результате вспыхнул пожар. По данным компании, погиб один человек. Позднее фирма сообщила о втором погибшем. В настоящее время пропавшими без вести считаются пятеро сотрудников. Ранения получил 31 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Взрыв в хранилище центра по уничтожению промышленных отходов, расположенном в районе Леверкузена Бюрриг, произошел около 9.40 часов по местному времени (10.40 мск). Как сообщила компания, взорвался топливный склад

По информации Currenta, пожар уже потушен, расположенные в индустриальном парке предприятия приведены в безопасное состояние. Между тем по-прежнему существует опасность для населения, заявил руководитель индустриального парка Chempark Leverkusen Ларс Фридрих (Lars Friedrich).

Крайняя степень опасности

Потенциально опасная зона после взрыва

После взрыва Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф (BBK) объявило предупреждение крайней степени опасности, призвав людей на прилегающих к месту аварии территориях зайти в здания и закрыть все окна и двери.

Масштаб и последствия аварии, а также причины произошедшего взрыва устанавливаются, сообщает полиция федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Первые пробы воздуха показали отсутствие опасности

На месте аварии работают пожарные, полиция и спецтехника, берущая воздушные пробы, сообщается в микроблоге Twitter индустриального парка Chempark Leverkusen, где расположено пострадавшее предприятие.

Перекрыты несколько близлежайших автобанов в районе Кельна и Леверкузена, в том числе участок автобана A1 и некоторые съезды с него. Проезжающих мимо водителей просят держать окна автомобилей закрытыми.

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