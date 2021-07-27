 В результате взрыва на химпредприятии в Германии погибли два человека | Новости из Германии о Германии | DW | 27.07.2021

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Германия

В результате взрыва на химпредприятии в Германии погибли два человека

Взрыв произошел в индустриальном парке Леверкузена, причины аварии и ее масштаб устанавливаются. На месте работают пожарные, объявлено предупреждение крайней степени опасности.

Спецтехника на фоне столба дыма близ места аварии на химпредприятии в Леверкузене

Спецтехника близ места аварии на химпредприятии в Леверкузене

На территории немецкого химического предприятия Currenta в Леверкузене на западе Германии утром во вторник, 27 июля, произошел взрыв. В результате вспыхнул пожар. По данным компании, погиб один человек. Позднее фирма сообщила о втором погибшем. В настоящее время пропавшими без вести считаются пятеро сотрудников. Ранения получил 31 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Взрыв в хранилище центра по уничтожению промышленных отходов, расположенном в районе Леверкузена Бюрриг, произошел около 9.40 часов по местному времени (10.40 мск). Как сообщила компания, взорвался топливный склад

По информации Currenta, пожар уже потушен, расположенные в индустриальном парке предприятия приведены в безопасное состояние. Между тем по-прежнему существует опасность для населения, заявил руководитель индустриального парка Chempark Leverkusen Ларс Фридрих (Lars Friedrich). 

Крайняя степень опасности

Карта на сайте Федерального ведомства по защите населения Германии

Потенциально опасная зона после взрыва

После взрыва Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф (BBK) объявило предупреждение крайней степени опасности, призвав людей на прилегающих к месту аварии территориях зайти в здания и закрыть все окна и двери.

Масштаб и последствия аварии, а также причины произошедшего взрыва устанавливаются, сообщает полиция федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Первые пробы воздуха показали отсутствие опасности

На месте аварии работают пожарные, полиция и спецтехника, берущая воздушные пробы, сообщается в микроблоге Twitter индустриального парка Chempark Leverkusen, где расположено пострадавшее предприятие. 

Перекрыты несколько близлежайших автобанов в районе Кельна и Леверкузена, в том числе участок автобана A1 и некоторые съезды с него. Проезжающих мимо водителей просят держать окна автомобилей закрытыми.

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