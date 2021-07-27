Спасатели теряют надежду на то, что пропавшие при взрыве в Леверкузене выжили

После мощного взрыва на территории немецкого химического предприятия Currenta в городе Леверкузен на западе Германии по-прежнему числятся пропавшими без вести пять человек. "Всю ночь шла поисковая операция и работы по дотушиванию пожара, это будет продолжаться и в течение дня", - заявил утром в среду, 28 июля, начальник пожарной службы Леверкузена Херман Гревен (Hermann Greven) в эфире радиостанции WDR2. В работах на территории индустриального парка Chempark Leverkusen участвуют около 360 человек.
Однако, по оценке сотрудников индустриального парка, надежда на обнаружение пропавших живыми все более угасает, передает агентство dpa. Их поиски затрудняются тем, что при тушении пожара использовалась пена, так что территория плохо просматривается.
В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на топливном складе центра по уничтожению промышленных отходов, расположенном в районе Леверкузена Бюрриг, накануне погибли по меньшей мере два человека. Ранения получил 31 человек, один из них находится в состоянии, опасном для жизни.
Опасности для населения больше нет
Через несколько часов начавшийся около 10 часов (11 часов мск) пожар был потушен, но руководитель Chempark Leverkusen Ларс Фридрих (Lars Friedrich) заявил о наличии опасности для населения. После взрыва Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф (BBK) объявило предупреждение крайней степени опасности, призвав людей на прилегающих к месту аварии территориях зайти в здания и закрыть все окна и двери.
Позже пробы воздуха показали отсутствие опасности для всей территории Леверкузена, включая район Бюрриг. Причины мощного взрыва, который был слышен в радиусе многих километров, по-прежнему не установлены.
Chempark Leverkusen является одним из крупнейших центров химической промышленности в Европе и расположен в трех городах – Леверкузене, Крефельде и Дормагене. В общей сложности на его территории базируются более 70 компаний.
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Автор: Андрей Гурков