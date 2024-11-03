Атаковавшие Киев беспилотники сбиты силами ПВО

Россия вновь атаковала Киев ударными беспилотниками, воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Все БПЛА были сбиты силами ПВО. Обломки дронов упали в двух районах города, информация о пожаре не подтвердилась.

Россия в ночь на воскресенье, 3 ноября, вновь атаковала Киев ударными беспилотниками. Воздушная тревога объявлялась дважды и продлилась в общей сложности 5,5 часа. Все дроны были сбиты силами противовоздушной обороны, сообщил в Telegram-канале глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

По его словам, обломки БПЛА упали в двух районах города - Шевченковском и Голосеевском. В Шевченковском районе повреждены дорожное покрытие, опоры освещения и электросети. Как минимум в пяти зданиях взрывной волной повреждены остекление окон и входные группы. Погибших и пострадавших нет, уточнил Попко.

Предварительно сообщалось также о пожаре, вспыхнувшем в Шевченковском районе в результате падения обломков дрона. Но мэр города Виталий Кличко сообщил, что эта информация не подтвердилась.

В октябре РФ атаковала Киев дронами 20 раз

Предыдущей ночью, с 1 на 2 ноября,Киев тоже атаковали российские беспилотники. При этом обломки сбитых дронов упали в нескольких районах города, в двух жилых многоэтажках вспыхнули пожары. Сообщалось о двух пострадавших. Один из них, патрульный полицейский, отравился продуктами горения, помогая жителям дома, пострадавшего от обстрела.

В октябре Россия атаковала украинскую столицу дронами 20 раз. "За 31 сутки лишь в один-единственный день в столице не объявляли тревогу. А так обычно киевляне слышали сирены в среднем дважды в день. Это свидетельствует о постоянном, систематическом терроре мирного гражданского населения Украины", - подчеркнул тогда Сергей Попко.