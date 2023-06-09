Атаки дронов в регионах РФ и другие события 471-го дня войны

На 471-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 9 июня, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В трех российских регионах сообщили об атаках дронов

Три человека получили ранения (в основном порезы от стекла) после того, как в Воронеже неизвестный беспилотник врезался в многоквартирный дом. "Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. Издание Mash сообщает, что это был беспилотник UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет". А ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, пишет, что дрон пытался атаковать местный авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы.

В Белгороде на крышу офисного здания упал и загорелся беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет, осколками повреждены два автомобиля, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее он писал, что над Белгородом сработала система ПВО и две воздушные цели были сбиты.

О падении дрона в районе нефтебазы в Курске сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Прорыв плотины Каховской ГЭС: поиск виновных и помощь пострадавшим

Россия несет "первичную ответственность" за разрушение плотины Каховской ГЭС, поскольку она начала войну, считают в Еврокомиссии. Об этом заявила официальная представительница Еврокомиссии Дана Спинант в ответ на замечание китайского корреспондента, возмутившегося тем, что Брюссель еще до окончания расследования возлагает вину на Россию. "Вы, конечно, знаете, как и мы, что Россия начала эту войну, что Россия сбрасывает бомбы и обстреливает, а украинцы защищаются. Россия несет первичную ответственность за то, что происходит в Украине. Это первое заявление, о котором вы должны помнить, когда вы смотрите на этот инцидент или любые другие", - цитирует Спинант издание "Европейская правда".

Непосредственно перед разрушением плотины американские разведывательные спутники с помощью инфракрасных датчиков зафиксировали тепловой след от масштабного взрыва, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника Белого дома. Взрыв - не исключено, что непреднамеренный - стал основной версией спецслужб США, которые видят именно в нем непосредственную причину катастрофы. Они склонны считать, что подрыв осуществила российская армия, но оговаривают, что доказательств этого пока нет.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приступило к выполнению программы помощи Украине в связи с затоплениями, вызванными разрушением Каховской ГЭС, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он добавил, что тем самым реагирует на просьбу Владимира Зеленского о международной помощи. Гросси собирается в ближайшее время представить президенту Украины план этой программы.

Общество Немецкого Красного Креста опровергло высказывание Владимира Зеленского, что Красный Крест слишком мало делает для помощи пострадавшим от наводнения после разрушения плотины. Глава организации Кристиан Ройтер (Christian Reuter) сообщил в эфире радио Deutschlandfunk, что в районе бедствия работают 70 добровольцев Красного Креста. Однако их деятельность осложнена тем, что, по утверждению Ройтера, в условиях войны "ведется прицельный огонь по Красному Кресту".

Началось ли контрнаступление ВСУ?

Контрнаступление Украины "совершенно точно" началось, поскольку украинская армия начала "использовать стратегические резервы", заявил президент России Владимир Путин. По его утверждению, все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились, хотя у ВСУ "сохранился наступательный потенциал".

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия под Бахмутом, а также еще на двух направлениях, сообщается в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). По мнению экспертов, контрнаступление ВСУ, скорее всего, будет состоять из множества операций разного масштаба. При этом указывается, что Минобороны РФ отреагировало на украинские контрнаступательные операции с "нехарактерной степенью слаженности". Россияне, вероятно, отступают с позиций, оказавшихся подтопленными после разрушения плотины Каховской ГЭС, говорится далее в отчете. В частности, указывается, что наводнение вынудило россиян отступить в тыл на восток Херсонской области. ISW также ссылается на представителя оперативного командования "Юг" ВСУ Натальи Гуменюк, которая сообщила, что российские войска отступили на расстояние от 5 до 15 километров от линии фронта на реке Днепр и, вероятно, оставили пострадавший от наводнения город Алёшки.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала оперативную сводку, в которой говорится, что ситуация на всех участках фронта напряженная, на Бахмутском направлении "враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции", а в Запорожье "противник ведет оборонительные действия".

Украина потеряла за минувшие сутки два танка Leopard 2, а также 13 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, сообщил военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. По его данным, колонна западной техники, которой оснащена 47-я механизированная бригада ВСУ, попала под обстрел в 3,5 км южнее села Малая Токмачка Запорожской области. Ранее коллега Рёпке Бьорн Штрицель, проанализировав видеозапись этого боя, написал: "Немецкие танки Leopard 2A4 возглавляли колонну, за ними шли БМП Bradley и другая бронетехника. Во время движения по полю на них обрушился российский артиллерийский огонь. Подбиты несколько машин, в том числе один из танков Leopard 2A4. От него поднимается густой дым. Неясно, смог ли экипаж спастись".

Помощь Украине

Министерство обороны США анонсировало новый пакет военной помощи Украине. Поставки общим объемом 2,1 млрд долларов будут включать в себя дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, зенитные ракетные комплексы Hawk, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, малые разведывательные беспилотники Puma и боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением. Кроме того, новый пакет помощи предполагает обучение украинских специалистов и техническую поддержку.

Дальнейшая помощь США Киеву напрямую зависит от успешности нынешнего украинского контрнаступления, сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По словам собеседников издания, если контрнаступление окажется недостаточно успешным или вовсе потерпит провал, то военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, сойдет на нет, а призывы к урегулированию конфликта дипломатическим путем зазвучат громче.

Источники допустили, что Конгресс США может не поддержать выделение новых средств для Украины после того, как закончится текущий транш. Чиновники также полагают, что любые ошибки ВСУ в начале наступления могут дать республиканскому большинству в Палате представителей повод помешать инициативе демократов из Сената, предлагающих повысить расходы на оборону. В то же время собеседники издания допускают увеличение западной помощи Киеву в случае успеха контрнаступления Украины.

Падение ВВП Украины

По итогам первого квартала 2023 года падение ВВП Украины в годовом измерении составило 10,5%. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики страны, указав, что такой показатель значительно лучше, чем предварительные оценки министерства (там ожидали, что ВВП уменьшится на 14,1%). "Такие данные свидетельствуют о том, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее", - цитирует агентство РБК-Украина первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлию Свириденко. По отношению же к четвертому кварталу 2022 года экономика Украины демонстрирует рост - на 2,4%.

К иску Украины против России в Международном суде ООН присоединились 32 страны

Большинство членов Международного суда ООН согласились приобщить 32 государства к иску, поданному Украиной против России за нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. На этапе предварительных слушаний к иску присоединились 26 стран Европейского Союза (кроме Венгрии), Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Лихтенштейн и Великобритания. Решение принято голосами 14 судей против одного, сообщается в пресс-релизе суда в Гааге. В то же время суд ООН единогласно отказал США в приобщении к иску на этапе предварительных возражений сторон.

Исландия закрывает посольство в России.

Исландия с 1 августа закрывает посольство в России. "В настоящий момент торговые, культурные и политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности посольства Исландии в Москве более не оправдано", - говорится на сайте исландского правительства. Там же подчеркивается, что страна не разрывает дипломатических отношений с Россией, но просит Москву тоже ограничить деятельность ее посольства в Рейкьявике.

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