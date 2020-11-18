AstraZeneca проведет новые испытания вакцины

Британско-шведская компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 совместно с Оксфордским университетом, объявила о начале новых, дополнительных испытаний вакцины. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил глава компании Паскаль Сорио.

В понедельник были опубликованы предварительные результаты клинических исследований вакцины, показавших ее эффективность в 70 процентов. При этом если испытуемым два раза с промежутком в один месяц вводили одинаковую дозу препарата, то его эффективность составляла всего 62 процента. Если же пациентам сначала вводили половинную дозу вакцины, а через месяц - целую, то в таком случае эффективность составляла 90 процентов. 70 процентов - это средний показатель.

Новые исследования вакцины AstraZeneca можно провести быстро

Критики "оксфордской" вакцины указывают на тот факт, что выборка испытуемых по второй схеме вакцинирования была в несколько раз меньше. В новых испытаниях AstraZeneca хочет сконцентрироваться как раз на показавшем себя более эффективным методе - когда пациентам вводят сначала небольшую дозу препарата. По словам Сорио, эти исследования можно будет провести достаточно быстро, так как вакцина в целом уже доказала свою эффективность.

Ранее создатели российской вакцины "Спутник V" предложили AstraZeneca скомбинировать препараты. Об этом говорится в твиттер-аккаунте "Спутник V". По мнению российских ученых, комбинирование вакцин сыграет позитивную роль при проведении ревакцинации.

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