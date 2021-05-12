Армия Израиля атаковала сектор Газа наземными подразделениями

Израильская армия (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу, 14 мая, сообщила в Twitter о начале воздушной и наземной операции. Ранее к границе были подтянуты дополнительные войсковые соединения. Израильские танки открыли огонь по территории сектора Газа в то время, как оттуда продолжается ракетный обстрел территории Израиля. В операции, кроме танков, задействованы боевая авиация и артиллерия.

Между тем издание The Times of Israel отмечает, что танковые обстрелы нельзя считать началом сухопутной операции Израиля в секторе Газа. В самом ЦАХАЛЕ позже также подчеркнули, что боевая техника и солдаты не пересекали границу. Издание поясняет, что некоторые формулировки, использованные представителями Армии обороны Израиля, ввели в заблуждение западные СМИ, которые сообщили о старте сухопутной операции на территории сектора Газа.

Эта информация основывалась, в частности, на словах представителя ЦАХАЛа, заявившего, что военнослужащие "находятся в секторе Газа". The Times of Israel поясняет, что действительно некоторые израильские военные находятся в той части сектора Газа, которая де-факто контролируется Израилем.

Израиль мобилизовал 9000 резервистов

"Мы готовы и продолжаем подготовку к различным сценариям", - заявил ранее представитель израильской армии Джонатан Корникус, отметив, что не исключает наземной операции в секторе Газа. Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц в четверг подписал приказ о мобилизации 9000 резервистов. Только во вторник в действующие вооруженные силы были направлены 5000 резервистов.

Министерство обороны Израиля также сообщило о том, что в четверг три ракеты по территории Израиля были запущены с территории Ливана. Представитель военного командования Ливана заявил, что ракеты могли быть запущены с территорий, на которых располагаются лагеря палестинских беженцев. В настоящее время военные Ливана ищут тех, кто мог запустить ракеты.

Совет Безопасности ООН проведет заседание 16 мая

На воскресенье, 16 мая, назначено заседание Совета Безопасности ООН, посвященное урегулированию ближневосточного конфликта.

"Совбез ООН встретится для обсуждения ситуации в Израиле и Газе в воскресенье", - сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в Twitter. "США будут продолжать активно участвовать в дипломатии на самом высоком уровне, чтобы попытаться снизить напряженность", - отметила она.

Биньямин Нетаньяху: Операция будет продолжаться сколько потребуется

Израиль намерен нанести ощутимый урон движению ХАМАС и будет продолжать операцию в секторе Газа "столько, сколько потребуется", цитирует газета The Times of Israel заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово еще не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал глава правительства Изариля.

Нетаньяху пообещал также восстановить порядок внутри страны и призвал израильтян "не брать закон в свои руки".

В Израиле продолжаются столкновения между евреями и арабами

На фоне обстрелов из сектора Газа внутри Израиля продолжается серия столкновений между еврейскими и арабскими гражданами страны. Представители полиции говорят о крупнейшей за десятилетия вспышке насилия внутри страны. Полицейские "буквально предотвращают погромы", заявил представитель полиции Микки Розенфельд.

Ситуация обострилась после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.

Палестинцы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 1600 ракет, отметила израильская сторона. Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по сотням целей в секторе. В регион направлен спецпосланник США для посредничества по деэскалации.

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