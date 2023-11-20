Армения отказалась просить ОДКБ о помощи

Армения попросила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) снять документ о помощи Еревану с повестки саммита ОДКБ, запланированного на 23 ноября в Минске. Об этом сообщил в беседе с правителем Беларуси Александром Лукашенко в понедельник, 20 ноября, генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов. "Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", - сказал Тасмагамбетов. В апреле секретариат ОДКБ сообщил, что проект договора в числе прочего включал в себя отправку наблюдательной миссии на границу Армении и Азербайджана, а также "другие условия", но отказался уточнить, была ли среди них военно-техническая помощь.

Пашинян пропустит саммит ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Александром Лукашенко 14 ноября уведомил того, что не сможет принять участие в минском саммите ОДКБ, но выразил надежду на то, что коллеги по организации с пониманием отнесутся к этому решению.

Кремль выразил сожаление по поводу решения Пашиняна. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные встречи являются "хорошим поводом для обмена мнениями и сверки часов".

Кризис между Арменией и ОДКБ

В январе 2023 года Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории, а в июле решила не участвовать в учениях спасательных служб этой организации в Беларуси. В мае 2023 года Никол Пашинян допустил выход Армении из состава ОДКБ, хотя в середине ноября он заявил, что Ереван не готовится покидать организацию.

После окончания боевых действий в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года Пашинян назвал структуры, в которых участвует Армения, неэффективными.

Смотрите также: