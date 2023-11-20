  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаАрмения

Армения отказалась просить ОДКБ о помощи

Алексей Волошинов
20 ноября 2023 г.

Армянская сторона не выражала никакого интереса к документу о помощи Еревану, заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

https://p.dw.com/p/4ZDqr
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол ПашинянФото: Tigran Mehrabyan/PAN Photo/AP/dpa/picture alliance

Армения попросила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) снять документ о помощи Еревану с повестки саммита ОДКБ, запланированного на 23 ноября в Минске. Об этом сообщил в беседе с правителем Беларуси Александром Лукашенко в понедельник, 20 ноября, генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов. "Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", - сказал Тасмагамбетов. В апреле секретариат ОДКБ сообщил, что проект договора в числе прочего включал в себя отправку наблюдательной миссии на границу Армении и Азербайджана, а также "другие условия", но отказался уточнить, была ли среди них военно-техническая помощь.

Пашинян пропустит саммит ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Александром Лукашенко 14 ноября уведомил того, что не сможет принять участие в минском саммите ОДКБ, но выразил надежду на то, что коллеги по организации с пониманием отнесутся к этому решению.

Кремль выразил сожаление по поводу решения Пашиняна. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные встречи являются "хорошим поводом для обмена мнениями и сверки часов".

Кризис между Арменией и ОДКБ

В январе 2023 года Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории, а в июле решила не участвовать в учениях спасательных служб этой организации в Беларуси. В мае 2023 года Никол Пашинян допустил выход Армении из состава ОДКБ, хотя в середине ноября он заявил, что Ереван не готовится покидать организацию.

После окончания боевых действий в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года Пашинян назвал структуры, в которых участвует Армения, неэффективными.

Смотрите также:  

Что ждет Армению на фоне кризиса с беженцами из Карабаха

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что обнаружили наблюдатели ООН в Карабахе и сможет ли Путин ездить в Армению. DW Новости (03.10.23)

Что обнаружили наблюдатели ООН в Карабахе и сможет ли Путин ездить в Армению. DW Новости (03.10.23)

Миссия ООН побывала в опустевшем Степанакерте. Тем временем парламент Армении ратифицировал Римский статут о сотрудничестве с Международным уголовным судом в Гааге. Однако Москва – в прошлом стратегический партнер Еревана – предостерегала Ереван от ратификации статута. Ведь суд выдал ордер на арест Владимира Путина и теперь Армения обязана арестовать президента РФ, если он там окажется.
3 октября 2023 г.30:52 мин.
external

Президент Армении о том, может ли Ереван отправить войска в Украину

Президент Армении о том, может ли Ереван отправить войска в Украину

Президент Армении Ваагн Хачатурян рассказал DW о том, угрожают ли протесты премьеру Пашиняну и может ли Ереван отправить войска в Украину.
Политика26 мая 2022 г.04:29 мин.

ОДКБ ответил на вопрос об условиях в проекте помощи Армении помимо миссии наблюдателей

www.primeminister.am