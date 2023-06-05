Секретарь Совбеза Армении: Членство в ОДКБ создает проблемы

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство в ОДКБ ничего не приносит Армении. Ереван ищет альтернативы - в том числе и российскому оружию.

Членство Армении в ОДКБ, по крайней мере, начиная с 2020 года, ничего не приносит этой стране. Об этом в воскресенье, 4 июня, в эфире армянского Общественного телевидения заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"С 2020 года со стороны Азербайджана на Армению произошло три широкомасштабных нападения, при которых ОДКБ не оказала Армении какого-либо содействия", - сказал он. Из-за этого Еревану приходится искать альтернативу - "к примеру, мониторинговую миссию Евросоюза", отметил Григорян. "Так называемый военный блок после трех нападений предлагает Армении миссию по сбору фактов. Это, по крайней мере, несерьезно", - подчеркнул он.

Секретарь Совбеза уточнил, что членство в ОДКБ "создает определенные проблемы", но, по крайней мере, не ограничивает сотрудничество Армении с другими странами. Ереван, по его слова, активно работает с западными партнерами, в том числе и по вопросу закупки вооружений.

"Мы понимаем, видим реальность, которая существует - это война Россия-Украина, учитываем, что возможности у России не такие большие, чтобы и экспортировать вооружение. И мы пошли по пути поиска других ресурсов", - объяснил он, уточнив, что "есть множество стран, с которыми интенсивно ведутся обсуждения по вопросу покупки оружия".

Критика Пашиняна ОДКБ за отсутствие помощи в конфликте с Азербайджаном

В ноябре 2022 года премьер Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Это решение он объяснил отсутствием "политической оценки агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении" со стороны организации.

Ереван утверждает, что в результате обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха на границе двух стран Азербайджан оккупировал около 140 кв. км армянской территории. В сентябре 2022 года Армения обратилась за помощью к ОДКБ. На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности было решено направить в Армению миссию для "оценки сложившейся обстановки".

После этого в центре Еревана прошел митинг, участники которого требовали выхода Армении из ОДКБ и начала переговоров с другими союзниками. В начале декабря Пашинян заявил, что для него непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике" в связи с вторжением азербайджанских войск на территорию страны".

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