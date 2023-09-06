  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаАрмения

Армения и США вскоре проведут совместные учения

Ольга Лебедева
6 сентября 2023 г.

Маневры пройдут в Армении с 11 по 20 сентября в рамках подготовки к участию в совместных миротворческих миссиях, заявило министерство обороны в Ереване.

https://p.dw.com/p/4VzxN
Армянский военнослужащий
Армянский военнослужащийФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

Армения и США проведут совместные военные учения. Маневры Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар" миротворческой бригады министерства обороны Армении. Их задачей является подготовка к участию в международных миротворческих миссиях, указано в обнародованном в среду, 6 сентября, заявлении армянского оборонного ведомства.

"Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач", - заявили в Ереване. Согласно этим данным, учения направлены среди прочего на "обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации" и на подготовку армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира".

В Минобороны Армении также указали, что подразделения, готовящиеся к международным миротворческим миссиям,  "регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях тренировках в странах-партнерах".

Армения отказалась проводить учения ОДКБ

В январе Армения отказалась проводить на своей территории в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Возможные учения ОДКБ в Армении могли бы создать угрозу в регионе, указал премьер-министр страны Никол Пашинян. "Посчитали проведение учение нецелесообразным, поскольку они создадут угрозу для турецко-азербайджанского тандема. Придут, проведут учения, а потом мы останемся одни с этой угрозой", - сказал Пашинян, подчеркнув, что именно поэтому Армения требует от ОДКБ уточнения зоны своей ответственности в регионе.

По его словам, Азербайджан все чаще во время контактов с западными странами "обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана". Несмотря на абсурдность этих заявлений, на фоне войны в Украине этот тезис удостаивается интереса Запада, заявил Пашинян. "Мы обращаем внимание наших российских коллег к этому факту, фиксируя, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Республики, но и наоборот - создаетугрозы безопасности Армении", - подчеркнул армянский премьер.

Ереван утверждает, что в результате обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха на границе двух стран Азербайджан оккупировал около 140 кв. км армянской территории. В сентябре 2022 года Армения обратилась за помощью к ОДКБ. На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности было решено направить в Армению миссию для "оценки сложившейся обстановки". После этого в центре Еревана прошел митинг, участники которого требовали выхода Армении из ОДКБ и начала переговоров с другими союзниками. В начале декабря Пашинян заявил, что для него непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике" в связи с вторжением азербайджанских войск на территорию страны". Позже он допустил прекращение членства Армении в ОДКБ, а также заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа.

Смотрите также:

Армения без Карабаха: что это значит для России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкий политолог: миротворцы в Карабахе дали России рычаг влияния на Азербайджан и Армению

Немецкий политолог: миротворцы в Карабахе дали России рычаг влияния на Азербайджан и Армению

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Рац считает, что договоренность по Нагорному Карабаху - это серьезный успех внешней политики Москвы. Он уверен, что Россия усиливает влияние на Южном Кавказе.
Политика13 ноября 2020 г.06:23 мин.
external

Пашинян и Алиев у Путина: что происходит в Нагорном Карабахе? DW Новости (26.12.2022)

Пашинян и Алиев у Путина: что происходит в Нагорном Карабахе? DW Новости (26.12.2022)

На неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург 26 декабря прибыли и президент Азербайджана Алиев, и премьер Армении Пашинян. В последние недели серьезно обострилась ситуация в Нагорном Карабахе, и требует от двух стран срочных решений. Ереван обвиняет Баку в блокаде Лачинского коридора, через который снабжалась самопровозглашенная республика. Что происходит в регионе и чем это грозит?
26 декабря 2022 г.30:17 мин.

Заявление Минобороны Армении

Пресс-релиз
www.mil.am
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Суд ЕС в Люксембурге (фото из архива)

Суд ЕС подтвердил санкции против Гуцериева и других россиян

Правосудие и закон6 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: люди ходят по кругу друг за другом, каждый пишет донос

Доносы в России: как и на кого их пишут

Доносы в России: как и на кого их пишут

Политика5 сентября 2023 г.
external

Как украинцы бегут с оккупированных Россией территорий

Как украинцы бегут с оккупированных Россией территорий

Конфликты5 сентября 2023 г.03:20 мин.
Полицейские уже не раз задерживали Пенелопу Франк

Тюрьмы ФРГ не готовы к приему трансгендерных заключенных

Тюрьмы ФРГ не готовы к приему трансгендерных заключенных

Общество5 сентября 2023 г.
Здания МВД и КГБ в Минске

Кого КГБ вносит в "террористический список"?

Кого КГБ вносит в "террористический список"?

Общество6 сентября 2023 г.
Белорусский паспорт

Белорусы не смогут менять паспорта за границей. Подробности

Белорусы не смогут менять паспорта за границей. Подробности

Общество5 сентября 2023 г.
Выставка в фойе университета имени Гумбольдта

Фотовыставка "Военные преступления России" приехала в Берлин

Фотовыставка "Военные преступления России" приехала в Берлин

Конфликты5 сентября 2023 г.
На главную страницу