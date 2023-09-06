Армения и США вскоре проведут совместные учения

Маневры пройдут в Армении с 11 по 20 сентября в рамках подготовки к участию в совместных миротворческих миссиях, заявило министерство обороны в Ереване.

Армения и США проведут совместные военные учения. Маневры Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар" миротворческой бригады министерства обороны Армении. Их задачей является подготовка к участию в международных миротворческих миссиях, указано в обнародованном в среду, 6 сентября, заявлении армянского оборонного ведомства.

"Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач", - заявили в Ереване. Согласно этим данным, учения направлены среди прочего на "обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации" и на подготовку армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира".

В Минобороны Армении также указали, что подразделения, готовящиеся к международным миротворческим миссиям, "регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях тренировках в странах-партнерах".

Армения отказалась проводить учения ОДКБ

В январе Армения отказалась проводить на своей территории в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Возможные учения ОДКБ в Армении могли бы создать угрозу в регионе, указал премьер-министр страны Никол Пашинян. "Посчитали проведение учение нецелесообразным, поскольку они создадут угрозу для турецко-азербайджанского тандема. Придут, проведут учения, а потом мы останемся одни с этой угрозой", - сказал Пашинян, подчеркнув, что именно поэтому Армения требует от ОДКБ уточнения зоны своей ответственности в регионе.

По его словам, Азербайджан все чаще во время контактов с западными странами "обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана". Несмотря на абсурдность этих заявлений, на фоне войны в Украине этот тезис удостаивается интереса Запада, заявил Пашинян. "Мы обращаем внимание наших российских коллег к этому факту, фиксируя, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Республики, но и наоборот - создаетугрозы безопасности Армении", - подчеркнул армянский премьер.

Ереван утверждает, что в результате обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха на границе двух стран Азербайджан оккупировал около 140 кв. км армянской территории. В сентябре 2022 года Армения обратилась за помощью к ОДКБ. На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности было решено направить в Армению миссию для "оценки сложившейся обстановки". После этого в центре Еревана прошел митинг, участники которого требовали выхода Армении из ОДКБ и начала переговоров с другими союзниками. В начале декабря Пашинян заявил, что для него непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике" в связи с вторжением азербайджанских войск на территорию страны". Позже он допустил прекращение членства Армении в ОДКБ, а также заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа.

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