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Эгеланн: Ключевое израильско-палестинское соглашение мертво

Лиза Ламбрехт
28 ноября 2023 г.

Один из архитекторов "соглашениий Осло" признал, что они не способны разрешить конфликт между Израилем и палестинцами.

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Один из архитекторов "соглашений Осло" Ян Эгеланн
Один из архитекторов "соглашений Осло" Ян ЭгеланнФото: Vahid Salemi

"Соглашения Осло", заключенные в 1993 году, чтобы обеспечить мирное сосуществование Израиля и палестинцев, теперь мертвы, признал один из архитекторов этих соглашений, норвежский дипломат Ян Эгеланн в интервью AFP, которое было опубликовано в понедельник, 27 ноября.

На вопрос журналиста, являются ли эти договоренности "по сути мертвыми", Эгеллан ответил: "Абсолютно". "Соглашения Осло" канули в прошлое. Теперь нужно другое соглашение и создавать его придется Соединенным Штатам, ЕС и арабским странам", - считает дипломат, который сейчас занимает пост генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев.

Израиль и группировка ХАМАС, признанная террористической в Евросоюзе и США, однако не считающаяся таковой в Норвегии, не смогут один на один вести переговоры о дальнейшем сосуществовании друг с другом, пояснил Эгеланн: "Доверие будет нулевым". Израиль ведет войну, чтобы "уничтожить ХАМАС. ХАМАС существует, чтобы уничтожить Израиль", указал он.

Эгеллан считает, что международное сообщество не справляется с разрешением этого конфликта, а США, Евросоюз, Великобритания, Франция, как и арабские страны, в последнее время демонстрируют "крайне слабое лидерство".

Чтобы достичь дипломатического решения, по мнению Эгеланна, нужны тайные предварительные дискуссии. По его словам, у таких "секретных переговоров" есть "большое преимущество", заключающееся в том, что их участники "не выступают перед большой аудиторией". Поэтому они не были бы обязаны "реагировать на недавнюю провокацию или акт насилия" и могли бы "действительно заняться переговорами".

Соглашения в Осло между Израилем и палестинцами

"Соглашения Осло" были подписаны в Норвегии в 1993 году между Израилем и Организацией освобождения Палестины Ясира Арафата. Благодаря этим договоренностям казалось достижимым преодоление ближневосточного конфликта путем создания двух государств. Израильская армия ушла из отдельных районов Западного берега реки Иордан. А учрежденная Палестинская национальная администрация (ПНА) получила возможность управлять примерно пятой частью территории и частично контролировать еще одну пятую часть.

Террористическая группировка ХАМАС достигнутых в Осло соглашений не признала, продолжив совершать нападения на территорию Израиля.

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