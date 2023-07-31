Археологи исследуют древние славянские могилы в Германии

Немецкие археологи из восточногерманского города Бранденбург-на-Хафеле в федеральной земле Бранденбург поделились первыми данными о результатах раскопок на древнем славянском кладбище X века.

Детская могила на древнем славянском кладбище в Бранденбурге-на-Хафеле Фото: Untere Denkmalschutzbehörde/Stadt Brandenburg

Как говорится в сообщении городского ведомства по охране памятников, ученые обнаружили многочисленные и разнообразные погребальные дары - впервые в таком количестве во время раскопок старых славянских захоронений в регионе. Это свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных здесь людей. Речь идет о восемнадцати могилах. По меньшей мере три из них - детские. Кладбище было найдено в ходе подготовки к строительным работам.

Славяне в Бранденбурге

Полабские славяне начали селиться в этих местах в VI веке в ходе Великого переселения народов - после того, как германские племена были вынуждены покинуть эти территории. Славяне постепенно продвигались в западном направлении вдоль рек и многочисленных озер, осваивая плодородные земли, хорошо подходившие для скотоводства и земледелия.

Согласно одной из версий, название Бранденбурга может происходить от славянского топонима Бранный Бор - оборонный или пограничный лес. Христианизация этих земель началась во время немецкого продвижения на восток во времена правления короля восточных франков Генриха I Птицелова (Heinrich der Vogeler) в первой половине X века. Найденные в Бранденбурге-на-Хафеле могилы относятся примерно к этому периоду.

Могила шестилетней девочки. В центре справа - край деревянной чаши Фото: Untere Denkmalschutzbehörde/Stadt Brandenburg

Чем отличается обнаруженное сейчас кладбище от других известных ученым здешних славянских захоронений? Во-первых, оно имеет более четкую структуру - в отличие от менее упорядоченного расположения могил в других местах.

Во-вторых, захоронения осуществлялись без гробов, но здесь были обустроены своего рода погребальные камеры из дерева, что необычно для региона и периода.

Погребальные дары в славянских могилах

Наибольший интерес и удивление ученых вызвали найденные погребальные дары - почти в каждой из могил. Например, из двух детских могил были извлечены крошечные двухмиллиметровые бусины из желтого стекла и маленькие рыбьи позвонки, которые использовались для изготовления украшений.

Больше всего даров находилось в могиле, предположительно, шестилетней девочки. В этом захоронении было найдено четыре десятка стеклянных бусин, рыбьих позвонков и даже одна бусина из бронзы.

Также археологи обнаружили здесь же более крупные - четырехмиллиметровые бусины из кварца, сердолика, темнокоричневого стекла и одну бусину из голубого камня или голубого стекла. Среди других даров в этой детской могиле находились деревяная чаша, две серьги и маленькое кольцо, вернее - фрагмент кольца.

Бусина из сердолика Фото: Untere Denkmalschutzbehörde/Stadt Brandenburg

Бусины из кварца, сердолика и стекла Фото: Untere Denkmalschutzbehörde/Stadt Brandenburg

Голубая бусина Фото: Untere Denkmalschutzbehörde/Stadt Brandenburg

Дальнейшие исследования и гипотезы

Для максимально точного и детального документирования хода раскопок на месте осуществляется последовательное трехмерное сканирование захоронений - фотограмметрия. Полученные данные предназначены для обработки с помощью алгоритмов технологии Structure from Motion и дальнейших исследований.

Ученые пока не выдвинули предположений, в каком из здешних древних славянских поселений могли жить похороненные в этих могилах люди. Одно из них в VIII-XII веках находилось на острове посреди реки Хафель и было окружено типичным земляным валом. Кладбище также может иметь какое-то отношение к погребальным холмам IX века, следы которых были обнаружены по соседству еще в 1938 году.

Однако не исключено, что захоронения относятся ко временам Лютичского восстания 983 года - восстания славянских племен лютичей и бодричей против включения земель к востоку от Эльбы в состав Германского королевства.

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